  • Alwasat News
Atwasat

قتيل جراء اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يوليو 2023, 12:10 مساء
قتيل جراء اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
أعمدة دخان في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان في 23 أغسطس 2015، (أ ف ب)
alwasat radio

قُتل شخص وأصيب ستّة آخرون في اشتباكات ليليّة في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيّين في جنوب لبنان، حسبما أكّد مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس» الأحد.

وقال القيادي في حركة فتح في لبنان منير مقدح، لـ«فرانس برس»، إنّ «الوضع الأمني المتوتّر داخل المخيّم أدّى حتّى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال»، مضيفا «نعمل.. على إنهاء الاشتباكات وتسليم المتورّطين».

والاشتباكات بين مجموعات مُتنافسة أمر شائع في مخيّم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين، انضمّ إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيّين الفارّين من النزاع في سورية.

وقال مصدر فلسطيني في المخيّم طالبًا عدم كشف اسمه لأسباب أمنيّة إنّ «إسلاميًّا من جماعة الشباب المسلم قُتِل، وإنّ قياديًّا في المجموعة هو من بين الجرحى»، مشيرا إلى أنّ أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلاميّة في المخيّم الواقع قرب مدينة صيدا الساحليّة.

اشتباكات مماثلة وتوتّر يسود مخيّم
يأتي ذلك بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في فتح داخل المخيّم نفسه.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ «التوتّر يسود مخيّم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرّض لها ناشط إسلامي»، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يُذكر أنّ الجيش اللبناني لا يدخل المخيّمات الفلسطينيّة، تاركًا مهمّات الأمن للفلسطينيين أنفسهم داخلها.

- مقتل مسؤول محلي في حركة فتح الفلسطينية بالرصاص جنوب لبنان

ويُعدّ مخيّم عين الحلوة أكبر المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، ويُعرف أنّ متطرّفين وفارّين من العدالة يحتمون فيه.

وفي مارس الماضي، قُتِل شخص وأصيب آخرون خلال اشتباكات ليليّة في المخيّم.

وهناك أكثر من 450 ألف فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا في لبنان. ويعيش معظمهم في واحد من 12 مخيّمًا رسميًّا للاجئين، غالبًا في ظروف بائسة، ويواجهون مجموعة قيود قانونيّة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس

الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس
فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1

فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لسيارات فورمولا 1
طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية

طارق جرايا: استعدادات عادية للأهلي طرابلس لمواجهة الوداد بالبطولة العربية
غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين

غوارديولا: الدوري السعودي غير موازين انتقالات اللاعبين
ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد

ريال مدريد يواجه برشلونة في «كلاسيكو» أميركي استعدادا للموسم الجديد
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يومًا للعودة إلى الثكنات
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا

شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عائلات ضحايا أميركيين لـ«داعش» تقاضي «لافارج» بسبب رشاوى بسورية
عائلات ضحايا أميركيين لـ«داعش» تقاضي «لافارج» بسبب رشاوى بسورية
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
غامبيا تعيد 40 مهاجراً من مواطنيها بتونس
غامبيا تعيد 40 مهاجراً من مواطنيها بتونس
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟...
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في......
السودان.. «قصف عشوائي» يودي بحياة 34 شخصا في أم درمان
السودان.. «قصف عشوائي» يودي بحياة 34 شخصا في أم درمان...
الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية غرب دارفور
الأمم المتحدة: دفن 87 جثة على الأقل في مقبرة جماعية غرب ......
السعودية توقع وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا
السعودية توقع وثيقة انضمام لمعاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا...
المزيد
قتيل جراء اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
قتيل جراء اشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان...
الملك محمد السادس: المغرب يأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر
الملك محمد السادس: المغرب يأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها ......
حريق يقطع الكهرباء في كافة أنحاء العراق
حريق يقطع الكهرباء في كافة أنحاء العراق...
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف
وكالة الهجرة السويدية تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي ......
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء...
المزيد