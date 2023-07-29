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مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 03:01 مساء
مئات الآلاف يحيون ذكرى عاشوراء في كربلاء
رجل يرفع القرآن في كربلاء خلال إحياء مراسم عاشوراء، 28 يوليو 2023. (أ ف ب)
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توافد مئات آلاف الزوار من العراق وخارجه، اليوم السبت، لإحياء يوم العاشر من محرم، في مدينة كربلاء، حيث مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تحمل زيارتها رمزية كبرى في هذه الذكرى.

ويحيي المسلمون الشيعة في كل عام عاشوراء، ذكرى مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء في العام 680 على يد جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، التي تستمر عشرة أيام تنتهي السبت.

وفي محيط مرقدي الإمام الحسين والعباس في المدينة الواقعة في وسط العراق، تجمع مئات الآلاف، رجالًا ونساء وأطفالًا على السجادات الحمراء المحيطة بالمبنى ذي القبب الذهبية منذ ليلة الإثنين، وفق وكالة «فرانس برس».

وجلس بعض الزوار المتشحين بالسواد صباح السبت، على الأرض داخل مرقد الإمام الحسين، وسالت دموعهم تأثراً بصوت القصائد الندبية المغناة التي تشيد بمآثره وتستذكر واقعة مقتله، فيما افترش آخرون الأرض في الخارج تحت الشمس الحارقة، وضرب آخرون على صدورهم ضمن طقوسهم تعبيراً عن الحزن، كما أفاد مصور «فرانس برس».

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وتأتي ذكرى عاشوراء هذا العام على وقع حوادث شهدت تدنيس المصحف في السويد والدنمارك ودفعت العراق إلى طرد السفيرة السويدية، فيما قام العشرات من مناصري مقتدى الصدر في 20 يوليو بحرق السفارة السويدية.

وقال الزائر سعاد العبادي الذي جاء من بغداد إلى كربلاء للمشاركة في مراسم عاشوراء «في هذا اليوم نواسي النبي»، وفي الوقت نفسه «نستنكر ونشجب الفعل الذي قام به أحد المتطرفين ألا وهو تدنيس كتاب سماوي حيث إن جميع الأديان تتفق فيما بينها على احترام الكتب السماوية».

إجراءات أمنية وصحية
وفي بغداد، قال الشيخ طلال السعدي الذي كان يشارك في مراسم عاشوراء ليل الجمعة في مرقد الإمام الكاظم، إن «هذه الأيام هي أيام الشهادة وأيام التضحية وأيام الفداء. نقول لهم مهما فعلتم نحن باقون ونحن موجودون والقرآن موجود، فافعلوا ما شئتم، لكن هذا يعز في قلوبنا».

وامتلأت شوارع كربلاء كذلك بالمواكب الخدمية التي تقدّم الطعام والماء للزوار. وذلك وسط إجراءات أمنية وصحية اتخذتها السلطات تجنباً لحصول حوادث.

ومع ذلك، قضى أربعة أشخاص ليل الجمعة جراء حريق وقع في سوق تجاري قرب ضريح الإمام الحسين في كربلاء، كما أعلن الدفاع المدني العراقي، الذي أضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع بسبب «أسطوانة غاز نتيجة أعمال الطبخ في أحد المواكب الحسينية».

 

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