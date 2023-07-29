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اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 10:50 صباحا
اشتباكات عنيفة وقصف جوي في جنوب الخرطوم
قصف في الخرطوم جراء المعارك. (الإنترنت)
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أفاد شهود في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب العاصمة، وصاحبها قصف جوي لمواقع الدعم السريع في حي الصحافة.

كما أفاد شهود بسقوط عدد من القذائف على أحياء متفرقة في محلية كرري، شمالي أم درمان، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة وصباح السبت، إذ قالت لجان مقاومة كرري في تعميم إن «ثلاثة قذائف سقطت في الحارة 20 والحارة 21»، بحسب «الشرق بلومبرغ».

4 حالات إصابة
وأشار متطوعون إلى وصول أربع حالات إصابة إلى مستشفى النو التعليمي، في حصيلة أولية للمواجهات.

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وتعتبر منطقة كرري شمال أم درمان، من المواقع التي يسيطر عليها الجيش، وتتعرض لهجوم متكرر من قوات الدعم السريع.

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