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تونس: تظاهرة للمعارضة ضد قيس سعيد تطالب بالإفراج عن 20 سجينا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 05:56 مساء
تونس: تظاهرة للمعارضة ضد قيس سعيد تطالب بالإفراج عن 20 سجينا
تظاهرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين في العاصمة التونسية. (أ ف ب)
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تظاهر مئات الأشخاص الثلاثاء في العاصمة التونسية احتجاجًا على الرئيس قيس سعيّد، وطالبوا بالإفراج عن أكثر من 20 معارضًا وشخصية مسجونين منذ فبراير.

وردد المتظاهرون الذي تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، وهي أبرز ائتلاف معارض يشمل أيضًا حزب النهضة الإسلامي المحافظ، «فليسقط الانقلاب» و«الحرية لكل المعتقلين»، بحسب «فرانس برس».

كما عبر المتظاهرون الذين تحدوا موجة الحر غير المسبوقة في تونس، مع وصول الحرارة إلى حوالي 50 درجة مئوية الإثنين في العاصمة وحوالي 45 الثلاثاء، عن غضبهم مرددين «حريات يا قضاء التعليمات».

 المعارضة تنظم تظاهرات احتجاجية منتظمة
منذ سنتين، تنظم المعارضة بانتظام تظاهرات احتجاج على ما تصفه بأنه «سياسة قمعية» و«نزعة سلطوية» يعتمدها الرئيس سعيّد في ما وصفته بأنه «انقلاب» 25 يوليو 2021 حين جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

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لم تتوقف هذه التعبئة حتى بعد موجة الاعتقالات التي بدأت في فبراير واستهدفت قادة سياسيين بارزين بينهم زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي. وجرت ملاحقة غالبية الموقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» وقد وصفهم الرئيس التونسي بأنهم «إرهابيون». 

أثارت الأزمة السياسية الناجمة عن خطوة سعيّد الذي حظي في بادئ الأمر بمساندة العديد من التونسيين، قلق المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية التي أسفت لتراجع الحريات.

مناخ القمع والإفلات من العقاب
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير الإثنين إنه «منذ احتكار الرئيس السلطة، واصلت السلطات طريق القمع عبر سجن عشرات المعارضين السياسيين ومنتقدي النظام، منتهكة استقلالية القضاء وألغت ضمانات مؤسساتية في مجال حقوق الإنسان».

وأضافت المنظمة التي تعتبر أن الاتهامات ضد الشخصيات المعتقلة «وهمية»، أن الرئيس سعيّد «حرم التونسيين من الحقوق الأساسية التي حققوها بكفاح كبير (خلال الثورة الديمقراطية 2011) وغذى مناخ القمع والإفلات من العقاب». هناك عدة صحفيين وقضاة أيضًا بين الملاحقين قضائيًا.

تشهد تونس أيضا أزمة مالية عميقة وتسعى للحصول على مساعدات أجنبية.

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