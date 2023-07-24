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انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 05:50 مساء
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
جانب من فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي. (الإنترنت)
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انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي «Alamien Air Show 2023»، الذي ينفذ في سماء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري «النجوم الفضية» وفريق الألعاب الجوية الإماراتي «الفرسان»، وذلك بحضور وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة، والفريق محمود فؤاد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بمرور الطائرات من طراز «جازيل» تحمل أعلام مصر والإمارات وشعار العرض الجوي، أعقبها دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية. كما قدم «الفرسان» بطائراتهم من طراز «أير ماكي» عرضهم الجوي بعدد من العروض والتشكيلات التي أبرزت مدى الاحترافية التي يتمتع بها الفريق الإماراتي، وتخلل الفاعليات عدد من العروض الفنية للموسيقات العسكرية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

طائرات الهليكوبتر بمرافقة عدد من قوارب ولانشات القوات البحرية
بينما نفذت طائرات الهليكوبتر طراز «أجوستا» عرضا بمرافقة عدد من قوارب ولانشات القوات البحرية، مما عكّس مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية. عقب ذلك، جرى تنفيذ عروض الملاحة الجوية، وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية. كما نفذ فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية عددا من عروض تشابك المظلات، وجرى تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض.

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وفي ختام الفعاليات، نفذ «النجوم الفضية» عروضهم بواسطة طائرات «K8-E» فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية، والتي تفاعل معها الجمهور، لما  قدموه من عرض راقٍ وكفاءة منقطعة النظير، مما أبهر الحاضرين، وعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر، وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية التي تزخر بها جمهورية مصر العربية.

حضر الفعاليات السفيرة الإماراتية في القاهرة، وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.

جانب من فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي. (الإنترنت)
جانب من فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي. (الإنترنت)
جانب من فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي. (الإنترنت)
جانب من فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي. (الإنترنت)
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