قادة الجيش والمخابرات من سورية والأردن يبحثون مكافحة المخدرات عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع قادة الجيش والأمن من الأردن وسورية أمس، لمناقشة مكافحة تجارة المخدرات المتنامية عبر الحدود المشتركة التي شهدت مناوشات دامية، أُلقي بالمسؤولية عنها بشكل أساسي على ميليشيات موالية لإيران لها نفوذ في جنوب سورية.

يأتي الاجتماع بعد تلقي الدول المجاورة لسورية التزاما من دمشق خلال اجتماع في مايو الماضي في عمان، بالتعاون مع جهودهم لكبح جماح تجارة المخدرات السورية المزدهرة مقابل مساعدة سورية في الخروج من حالة العزلة بعد الحرب الأهلية التي اندلعت واستمرت لأكثر من عشرة أعوام في أعقاب حملة قمع وحشية لمحتجين سلميين، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن المحادثات أجريت برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني من الجانب الأردني، ووزير الدفاع علي محمود عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا من الجانب السوري. وناقشت المحادثات التهديد الذي تشكله المخدرات على استقرار المنطقة.

وأضاف البيان «بحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها». وتتهم الحكومات العربية والغرب سورية بإنتاج مادة الأمفيتامين المخدرة المعروفة باسم الكبتاجون التي تدر أرباحا كبيرة وتنظيم تهريبها إلى الخليج مرورا بالأردن كنقطة عبور رئيسية.

ويشعر الأردن بالقلق بسبب الانفلات الأمني في جنوب سورية إذ كرر اتهامات واشنطن بأن ميليشيات موالية لإيران تحميها وحدات من الجيش السوري تدير شبكات تهريب بمليارات الدولارات. وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الحكومة السورية بإنتاج وتصدير هذه المادة المخدرة، وذكروا اسم ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري وشقيق الرئيس بشار الأسد كشخصية رئيسية.

وتنفي الحكومة السورية ضلوعها في صنع وتهريب المخدرات أو التواطؤ مع ميليشيات تدعمها إيران ولها صلات بالجيش وقوات الأمن. وتقول إيران إن هذه المزاعم تأتي في إطار مخططات الغرب ضدها.

الأردن نفد صبره

وقالت مصادر مخابرات محلية وغربية إن الأردن، الذي نفد صبره على ما يقول إنها وعود لم يجرِ الوفاء بها للحد من حرب المخدرات، تولى زمام الأمور، ونفذ في مايو أيار ضربة نادرة داخل الأراضي السورية حيث جرى هدم مصنع مخدرات مرتبط بإيران. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وقت سابق هذا الشهر في دمشق، إن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد لأمنها القومي، وحث دمشق على التصرف بقوة أكبر.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أسقط الجيش الأردني طائرتين مسيرتين إيرانيتين قادمتين من سورية قال الجيش إنها تحمل أسلحة، وهو تطور مقلق لعمان التي اتهمت دمشق في الماضي بإرسال مسلحين لشن هجمات. قال مسؤولون إن الأردن طلب المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لتعزيز الأمن على الحدود. وقدمت واشنطن منذ بدء الحرب الأهلية في سورية نحو مليار دولار لإنشاء نقاط مراقبة حدودية. ويبلغ طول حدود الأردن مع سوريا حوالي 375 كيلومترا.