قطر تعيِّن سفيرا «فوق العادة» لدى الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، قرارًا بتعيين سلطان المنصوري سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى الإمارات.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن القرار يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، بحسب وكالة «رويترز».

مرتبة دبلوماسية هي الأعلى

وأعلنت قطر والإمارات، الشهر الماضي، إعادة التمثيل الدبلوماسي باستئناف عمل سفارة قطر في أبوظبي، وقنصليتها في دبي وسفارة الإمارات في الدوحة.

و«سفير فوق العادة» مرتبة دبلوماسية هي الأعلى في مراتب السفراء، وتمكن شاغله غالبًا من صلاحيات استثنائية لأداء مهمته.