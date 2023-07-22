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إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على حرق المصحف في كوبنهاجن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 06:48 مساء
إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجا على حرق المصحف في كوبنهاجن
الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. (الإنترنت)
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ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على «تويتر»، اليوم السبت، أنها استدعت سفير الدنمارك للاحتجاج على «تدنيس المصحف في كوبنهاجن».

وأضرم رجل النار في كتاب، أمس الجمعة، يُزعم أنه نسخة من المصحف في ميدان مقابل السفارة العراقية في كوبنهاجن، ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله «يذكرنا حرق الكتب في أوروبا بعصور الجهل المظلمة... والصمت إزاء مثل هذه الجريمة الثقافية النكراء لن يؤدي سوى للعنف ومزيد من الإرهاب»، بحسب «رويترز».

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله، اليوم السبت، إن من يرتكبون «جريمة تدنيس المصحف» يجب أن يواجهوا «أقسى عقوبة».

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وطالب السويد بتسليمهم لمحاكمتهم في الدول الإسلامية.، وقال خامنئي في بيان نقلته وسائل الإعلام «يتفق جميع علماء المسلمين على أن من يدنس القرآن يستحق أقسى عقوبة... وواجب تلك الحكومة (السويدية) تسليم الجاني إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية».

إدانة عربية وإسلامية
ودانت دول مسلمة في مقدمتها السعودية وتركيا ومصر وإيران وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن تكرار الاعتداء على نسخ من المصحف.

واقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في وسط بغداد في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، وذلك احتجاجا على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في السويد.

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