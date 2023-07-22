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اليمن: تحديد هوية المشتبه فيه في قضية قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي بتعز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 05:07 مساء
اليمن: تحديد هوية المشتبه فيه في قضية قتل رئيس برنامج الأغذية العالمي بتعز
طفل يعاني من سوء التغذية يتلقى العلاج الذي يوفره برنامج الأغذية العالمي في صنعاء. (أ ف ب)
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حددت السلطات اليمنية هوية المشتبه فيه في قضية قتل رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن، وفق ما أفاد مسؤول أمني في وقت متأخر الجمعة.

وقال المسؤول الأمني في تعز «مرتكب جريمة الاغتيال بحق الموظف الأممي بمدينة التربة بتعز مؤيد حميدي هو من أبناء محافظة لحج منطقة الصبيحة»، مشيرًا إلى أنه «يتواجد في مدينة تعز منذ عام 2017، بعد أن فر من محافظة عدن بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة»، بحسب «فرانس برس».

واطلعت «فرانس برس» على برقية عاجلة صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية تحدد هوية المطلوب في قضية قتل حميدي، وتطلب توقيفه. ويشهد اليمن حربا منذ العام 2014 بين القوات الموالية للحكومة المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال البلاد وغربها.

 موطئ قدم للجماعات المتطرفة
ووفرت الحرب في البلد الفقير موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم القاعدة. لكن التحالف بقيادة السعودية إضافة إلى الولايات المتحدة وكذلك قوات «الحزام الأمني» المدعومة من الإمارات العضو في التحالف، لعبت دورًا هامًا في القتال ضد هذه الجماعات في السنوات الأخيرة.

- مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي بجنوب اليمن
-  الأمم المتحدة تعرب عن حزنها «العميق» على مقتل أحد موظفيها في اليمن

وكان برنامج الأغذية العالمي أعرب في بيان، مساء الجمعة، عن «حزنه العميق» لمقتل أحد موظفيه في اليمن بدون تحديد اسمه وهويته. وفي بيان ثان، حدد هوية الموظف على أنه «مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية» وقد توفي «بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه» بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة في جنوب غرب اليمن.

وأشار البيان إلى أن حميدي «وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز»، موضحًا أنه عمل مع المنظمة الأممية «لما يقرب من 18 عاما منها مناصب سابقة في اليمن وفي السودان وسورية والعراق».

 خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني.. مأساة غير مقبولة
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن ريتشارد راجان قوله إن «أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة»، مطالبًا بتقديم الجناة إلى العدالة.

عام 2018، قُتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة ذباب في محافظة تعز، إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من مجهولين. وتخضع مدينة تعز، مركز المحافظة، لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على مناطق محيطة بها ويفرضون حصارًا عليها.

وعدن هي المقر الموقت للحكومة منذ أن سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014.

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