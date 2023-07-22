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الرئاسة العراقية: هناك تعمد لإظهار الدولة على أنها غير آمنة للبعثات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 02:10 مساء
الرئاسة العراقية: هناك تعمد لإظهار الدولة على أنها غير آمنة للبعثات الأجنبية
تظاهرة أمام السفارة السويدية في بغداد، الجمعة 30 يونيو 2023. (أ ف ب)
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قالت الرئاسة العراقية، السبت، إن هناك حالة من التعمد لاستفزاز العراقيين وإظهار البلد على أنه دولة غير آمنة للبعثات الأجنبية والدفع نحو إجراءات دبلوماسية ستلحق الضرر بمواطنيه في الداخل والخارج.

ودعت الرئاسة، في بيان المواطنين والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية، إلى الحذر وعدم الانجرار إلى «مخطط الفتنة» الذي تنفذه شخصيات وجهات، لم تسمها، تعيش في الدول الغربية وتستغل قوانينها لتنفيذ «مآربها المشبوهة» ضد العراق والعراقيين.

مظاهرات ضد حرق المصحف والعلم العراقي
وذكرت الرئاسة العراقية في البيان: «في الوقت الذي ندين فيه الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين، ندعو المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها».

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وأكد البيان حق المواطنين في التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي «اعتداء أو تجاوز» على معتقداتهم، دون إلحاق أذى بالدولة، داعيا الشعب العراقي لالتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفه وتفويت الفرصة على «الانتهازيين» الذين يريدون تشويه صورة العراق والإضرار بسمعته الدولية.

واندلعت مظاهرات أمام السفارة السويدية في بغداد صباح الخميس، احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي في ستوكهولم، وجرى إضرام النار في السفارة، ما دفع السفارة إلى إغلاق أبوابها أمام الزائرين.

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