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الأمم المتحدة تعرب عن حزنها «العميق» على مقتل أحد موظفيها في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 06:01 مساء
الأمم المتحدة تعرب عن حزنها «العميق» على مقتل أحد موظفيها في اليمن
شعار منظمة الأمم المتحدة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن حزنها «العميق» على مقتل أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في جنوب اليمن بيد مسلحين مجهولين.

وقال ناطق باسم البرنامج لوكالة «فرانس برس»، «يشعر برنامج الأغذية العالمي بحزن عميق لأن موظفًا متفانيًا قُتل في اليمن اليوم (الجمعة) على أيدي مسلحين مجهولين».

- مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي بجنوب اليمن

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل موظف أردني الجنسية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في محافظة تعز في جنوب اليمن، وفق ما أعلن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح في تغريدة.

وكتب الوزير، على تويتر، «إعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـWFP (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة (في) تعز»، وهو المواطن الأردني مؤيد حميدي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقدم الوزير التعازي لأسرته، داعيا الجهات الأمنية إلى «القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة».

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