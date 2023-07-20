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العراق يطرد السفيرة السويدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يوليو 2023, 02:08 مساء
العراق يطرد السفيرة السويدية
السفيرة السويدية لدى بغداد. (الإنترنت)
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طلب العراق في بيان رسمي، الخميس، من السفيرة السويدية مغادرة أراضيه، وقرر سحب القائم بأعماله من ستوكهولم، ردا على حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء العراقية «وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم»، مضيفا أنه وجه كذلك «بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية»، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي»، وفق وكالة «فرانس برس».

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