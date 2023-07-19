ثلاثة قتلى حصيلة القصف العدواني الإسرائيلي على محيط دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرون جراء قصف عدواني إسرائيلي استهدف ليلاً مواقع تابعة لقوات الجيش السوري في محيط دمشق، حسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس».

وقد أحصت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إصابة جنديين سوريين بجروح جراء القصف الذي استهدف، وفق مصدر عسكري، «بعض النقاط في محيط دمشق». وقالت: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها». وأسفر القصف، وفق المرصد، عن مقتل ثلاثة مقاتلين، أحدهما سوري يعمل لمصلحة قوات النظام، والآخران مواليان لطهران من جنسية غير سورية. كما جرح أربعة مقاتلين سوريين يعملون لمصلحة قوات النظام.

استهداف مستودعات تابعة لـ«حزب الله»

طال القصف، وفق مدير المرصد رامي عبدالرحمن، مستودعات تابعة لـ«حزب الله»، ومواقع للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، تقع بين منطقتي الصبورة ومطار الديماس قرب دمشق. ويستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل دوري، مواقع عسكرية في سورية، طال آخرها محيط مدينة حمص (وسط) في الثاني من يوليو. وذكرت إسرائيل حينها أنها أغارت على بطارية دفاع جوي، رداً على صاروخ مضاد للطائرات أُطلق باتجاهها من الأراضي السورية.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية، طالت مواقع لجيش الاحتلال السوري، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. نادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سورية. لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بـ«محاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية».