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«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 11:42 صباحا
«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
أطفال يلعبون في مخيم الزعتري للاجئين شمال العاصمة الأردنية عمّان، 15 فبراير 2021. (أ ف ب)
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أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن بنحو الثلث، بدءا من أغسطس، بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج في بيان الليلة الماضية: «سيضطر البرنامج آسفاً إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، البالغ عددهم 119 ألف لاجئ، بسبب نقص في التمويل»، وفق وكالة «فرانس برس».

يستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدّر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع بسورية في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص.
وأضاف البيان: «ابتداءً من أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أميركياً للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق، البالغ 32 دولاراً أميركياً».

تراجع حالة الأمن الغذائي للاجئين السوريين
نقل البيان عن المدير القطري الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، قوله: «نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة. مع نقص التمويل، فإن أيدينا مقيدة». وأضاف: «من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة إستراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين، والتي تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون، التي ارتفعت 25% بين اللاجئين في المخيمات، مقارنة بالعام الماضي».

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن «مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة، حيث يعمل 30% فقط من البالغين، معظمهم في وظائف موقتة أو موسمية، بينما تشكّل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57% من سكان المخيمات». وأكد البيان أنه «على الرغم من تخفيض قيمة المساعدات، واستثناء نحو 50 ألف فرد من المساعدة، لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا، لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصاً حاداً في التمويل، قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023».

ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش نحو 5.5 مليون لاجئ سوري مسجّل في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. وأودت الحرب في سورية بحياة أكثر من نصف مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، وخلّفت سبعة ملايين لاجئ ومئات الآلاف من المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفكّكة.

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