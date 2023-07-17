وزيرا خارجية مصر والنرويج يبحثان تطورات الأوضاع في السودان وفلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الخاصة بالأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية.

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن شكري تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من هويتفيلد، أكدا خلاله تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، مضيفاً بأن الوزيرة النرويجية حرصت على الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدةً بالمبادرة المصرية بعقد القمة، ومعربةً عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان فى حلحلة الأزمة السودانية ووقف الحرب الدائرة.

الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان

ووفق البيان، حرص شكري على استعراض جهود مصر منذ بداية الأزمة السودانية، منها المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

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وأشاد شكرى بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الازمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضي دول الجوار، والتأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

من ناحية أخرى، استعرض شكرى تقييم مصر للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل في استئناف عملية السلام.