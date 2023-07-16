رئيس كينيا: «إيغاد» ومنبر جدة يجب أن يعملا معًا لإنهاء القتال بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الكيني وليام روتو، الأحد، إن مسار الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» ومنبر جدة يجب أن يعملا معًا لتسهيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

وشدد روتو في بيان عبر «تويتر»، على ضرورة أن يعمل المساران سويًا للضغط من أجل حرية نقل المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وإحياء العملية السياسية في السودان.

وأشار روتو الذي ترأس بلاده لجنة «الإيغاد» الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأوضح الرئيس الكيني أن الاتصالين ركزا على العودة السريعة للأوضاع الطبيعية في السودان ودعم البلدان المضيفة للاجئين السودانيين.

السودان تعترض على رئاسة كينيا لإيغاد

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية اعتراضها على رئاسة الرئيس الكيني وليام روتو للجنة رباعية منبثقة من رابطة دول شرق أفريقيا «إيغاد»، متهمة نيروبي بالانحياز لقوات الدعم السريع. وقبل تعليق مفاوضات جدة، أعرب الوسطاء الأميركيون عن خيبة أملهم بسبب إحجام الطرفين عن العمل على هدنة حقيقية.

وعاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع.

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وقال مصدر حكومي، أمس السبت، إن «وفد القوات المسلحة السودانية عاد إلى جدة لاستئناف المفاوضات» مع قوات الدعم السريع. ولم تعلق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة التي أعلن راعياها السعودي والأميركي الشهر الماضي «تعليقها» إلى أجل غير مسمى، بحسب «فرانس برس».

في 15 أبريل اندلع صراع على السلطة بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه آنذاك محمد حمدان دقلو الذي يقود قوات الدعم السريع. وأوقعت المعارك ثلاثة آلاف قتيل على الأقل وأدت إلى نزوح ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين آخرين.

تعليق مفاوضات جدة

ويعكس إيفاد الجيش ممثلين إلى مفاوضات جدة عودته إلى المشاركة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار بعدما قاطع الأسبوع الماضي محادثات استضافتها أديس أبابا. ويقول خبراء إن البرهان ودقلو اختارا خوض حرب استنزاف ويأمل كل منهما في الحصول على تنازلات أكبر من الطرف الآخر على طاولة المفاوضات.

خلال الشهور الثلاثة الماضية، لم يمر يوم واحد على سكان الخرطوم من دون أن تهتز منازلهم بفعل القتال والقصف. وللهرب من الحرب في العاصمة وعمليات النهب المتصاعدة، فر 1.7 مليون شخص من الخرطوم. لكن ملايين لا يزالون داخل منازلهم من دون أي مؤشرات إلى إمكان توقف القتال.