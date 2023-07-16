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تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 07:34 مساء
تونس توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»
قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته. (الرئاسة التونسية)
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وقع الرئيس التونسي قيس سعيد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي.

وقالت رئيسية المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على «تويتر» إن «فريق أوروبا يعود إلى تونس، كنا هنا معًا قبل شهر لإطلاق شراكة جديدة مع تونس واليوم نتقدم».

وأشارت الرئاسة التونسية، في بيان على صفحتها الرسمية، إلى أن «قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته يشهدون حفل توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي».

وذات الوفد الأوروبي زار تونس في شهر يونيو 2023، وعرض دعمًا ماليًا بقيمة تزيد على مليار يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي والحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين عبر المتوسط. غير أن العرض يشترط تنفيذ إصلاحات مؤلمة تمهيدًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة تقارب ملياري دولار.

قيس سعيد: تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين
وأكد سعيّد في جلسة المجلس الأمني، مساء الجمعة، أن تونس لن تكون أرض عبور ولا أرض توطين للمهجّرين. حسب تعبيره، وشدد على أن هذه الهجرة ليست موجة عادية بل هدفها الربح المادي والاتجار بالبشر وتخريب الدول والأوطان بحسب الرئيس التونسي الذي استقبل قادة أوروبيين أخيرًا لبحث أزمة الهجرة نحو أوروبا، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم مساعدات مالية سخية وصلت إلى مليار يورو لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس صوب دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن مساعدات لإنقاذ الاقتصاد التونسي.

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من جانبه قال مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي، إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار أي (نحو مليار دولار أميركي) من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023.

ويشار إلى أن حجم التحويلات المعلن عنها في مجلس الأمن القومي أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار.

 فتيل أزمة كبيرة في صفاقس 
وشهدت مدينة صفاقس الساحلية تدفق الآلاف من المهاجرين بشكل غير شرعي في الأشهر الأخيرة واعتبرت منطقة عبور إلى أوروبا في قوارب يشغلها تجار ومهربو البشر، مما أشعل فتيل أزمة كبيرة في المدينة حيث شهدت اشتباكات مع الشرطة التونسية احتجاجاً على إبقاء المهاجرين في المدينة، وعانى سكان صفاقس من اعتداءات نفذها مهاجرون مما دفعهم للخروج إلى الشوارع مطالبين بترحيلهم، ولم يستغرق الأمر كثيرًا حتى قامت السلطات بترحيل المئات منهم إلى منطقة صحراوية مقفرة على طول الحدود مع ليبيا بداية الشهر الجاري.

توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي. (الرئاسة التونسية)
توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي. (الرئاسة التونسية)
قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. (الرئاسة التونسية)
قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. (الرئاسة التونسية)
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