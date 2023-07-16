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الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من نوعها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 06:01 مساء
الأمن العراقي يضبط أول مصنع لإنتاج «الكبتاغون» في سابقة من نوعها
قوات الأمن العراقية. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات العراقية الأحد أنها ضبطت في جنوب البلاد مصنعًا لإنتاج الكبتاغون، في سابقة من نوعها في بلد أصبح في السنوات الأخيرة ممرًا لتهريب هذه الحبوب المخدرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن في فيديو قصير نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي «اليوم ربما لأول مرة يجري ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة وخاصة الكبتاغون»، وفق «فرانس برس».

والعراق، الحدودي مع سورية والسعودية والكويت، يُعتبر ممرًا لتهريب هذه الحبوب خصوصًا والمخدرات عمومًا، لكن في السنوات الأخيرة ازدادت فيه كثيرًا نسبة التعاطي. وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إن المصنع المضبوط يقع في المثنى، المحافظة الجنوبية الحدودية مع السعودية.

المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة
وأوضح البيان أن «المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة».

وتُشكل دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تُهرب أساسًا من سورية والشريط الحدودي مع لبنان. وتحول تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من عشرة مليارات دولار. ووصف اللواء سعد معن معمل المثنى بأنه «محاولة من البعض لأن تكون عملية التصنيع في الداخل، لأننا نعلم على الأغلب أن هذه الحبوب تأتي من خارج العراق».

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وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية أعلنت الجمعة تفكيك «شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات» وتوقيف ثلاثة من أعضائها وضبط «مليوني حبة مخدرة من نوع كبتاغون» في محافظة المثنى.

وبحسب اللواء معن فإن «حرب العراق ضد المخدرات وصلت إلى نتائج إيجابية، والجهد الذي بذله مقاتلو مكافحة المخدرات في الأيام الأخيرة حقق نتائج ترفع لها القبعة، من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال رؤوس من التجار». وتعهد معن أن «ينتصر العراق في حربه على المخدرات».

 الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع
وحبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة» وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وإضافة لمناطقه الحدودية مع جارته الغربية سورية، تعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية إيران، معبرًا مهمًا لتهريب المخدرات ولا سيما مادة الكريستال. وفي نوفمبر، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على رجل كان يصنع الكريستال في العراق.

وقال الجهاز يومها إن الموقوف «تعلم صناعة الكريستال من إحدى الدول ثم نقل التجربة إلى العراق، وقام بصنع كميات كبيرة من مادة الكريستال».

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