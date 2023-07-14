  • Alwasat News
Atwasat

تونس تفرج عن معارضَين سياسيَين اتهما بـ«التآمر» على أمن الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 12:26 مساء
تونس تفرج عن معارضَين سياسيَين اتهما بـ«التآمر» على أمن الدولة
شيماء عيسى الصحافية والمدافعة عن حقوق الإنسان وعضو ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارض الرئيسي تحيي عائلتها وأنصارها عند إطلاق سراحها من سجن منوبة، بالقرب من تونس في 13 يوليو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أطلق القضاء التونسي في وقت متأخر ليل الخميس، سراح المعارضَين شيماء عيسى ولزهر العكرمي، المتهمَين فيما عرف بقضية «التآمر على أمن الدولة» في تونس.

وقالت هيئة الدفاع في بيان إن قاضي التحقيق قرّر «الإفراج عن شيماء عيسى، كما استجاب لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 23 يونيو الماضي، استأنفت النيابة العامة في تونس قرار الإفراج عن الصحفية المعارضة شيماء عيسى (43 عاما) المحتجزة بشبهة «التآمر على أمن الدولة» منذ 22 فبراير الماضي، وشيماء عيسى هي من قيادات جبهة الخلاص الوطني، وهو الائتلاف الأبرز المعارض للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ 25 يوليو 2021.

«لا نعلم لماذا دخلنا السجن ولا سبب خروجنا»
وجرى توقيف الوزير السابق والمحامي لزهر العكرمي (64 عاما) في التاريخ نفسه في إطار حملة واسعة شملت نحو عشرين معارضًا وُجهت لهم تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ووصف الرئيس التونسي الموقوفين بأنهم «إرهابيون».

وغادرت عيسى والعكرمي السجن في ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة، وقال العكرمي في تصريحات للصحفة «لا نعلم لماذا دخلنا السجن ولا سبب خروجنا»، بينما قالت عيسى «سعادتي منقوصة وبقية المعتقلين ما زالوا في السجن».

- قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على أمن الدولة

واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.

وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ«قمع الأصوات الحرة».

«قضاء التعليمات»
وطالب العشرات من المتظاهرين الخميس في تونس بالإفراج عن المعتقلين المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد ونددوا بما وصفوه بأنه «قضاء التعليمات»، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

وتجمّع المتظاهرون أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، إثر دعوة للاحتجاج أطلقتها عائلات الموقوفين.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة لـ«فرانس برس»، إن «الوقفة تأتي تلبية لنداء عائلات المعتقلين السياسيين للمطالبة باطلاق سراح كل المعتقلين».

«والدي يدفع تكلفة حبه لتونس»
وتابع الخميري وهو أيضا عضو في ائتلاف «جبهة الخلاص الوطني»، إن «الاعتقالات كانت لتلهية الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي تغرق فيها البلاد وهي بالضرورة قضايا اقتصادية واجتماعية ومالية وهي تعبير عن الأزمة السياسية والدستورية الخانقة».

بينما اعتبر عبد العزيز نجل المعارض الموقوف عصام الشابي أن «والدي يدفع تكلفة حبه لتونس»، مضيفا «القضاء لا يعمل باستقلالية ويعمل تحت الضغط».

وفضلا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس في العام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي «اتفاق غير مشروط» بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس سعيّد.

ودعوا السلطات التونسية إلى «الإفراج عن المعارضين المسجونين تعسفيا والدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين ودعم نضالهم من أجل الديموقراطية».

ومن بين الشخصيات السياسية البارزة الموقوفة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وفي 24 مايو الماضي، أطلق القضاء التونسي سراح مدير إذاعة «موزاييك أف أم» التونسية الخاصة، واسعة الانتشار نور الدين بوطار الذي كان موقوفا في إطار القضية ذاتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي

مجلس النواب الروس يقرون قانونا يحظر التحول الجنسي
حلى التراميسو بحشوة التمر

حلى التراميسو بحشوة التمر
«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة

بنغازي تتأهب لاستقبال إياب دوري التتويج الرباعي في السلة
المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة

المشري: الأمن الداخلي تواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس الدولة بتعليمات من الدبيبة
شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي للمرة الـ13

شاهد: بعد انسحاب الاتحاد والأهلي بنغازي.. تتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري الليبي...
فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ساعة

فيديو.. الأهلي بنغازي يعلن تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دور سداسي التتويج 72 ...
فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي التتويج

فيديو.. الاتحاد ينسحب رسميا من مباراة «الديربي» أمام الأهلي طرابلس بسداسي ...
البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء فوري للإغلاق النفطي والامتناع عن التصعيد
شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تقصي سابالينكا وتواجه فوندروشوفا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس
شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب

شاهد عبر قناة الوسط (Wtv): تتويج الأهلي طرابلس بلقب
فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج

فيديو.. الدريدي: الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة أبوسليم في سداسي التتويج
كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!

كاريكاتير حليم - انتخابات «نزيهه»!
قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف

قمة القاهرة تحذر من تداعيات استمرار أزمة السودان.. وتعلن إطلاق حوار جامع للأطراف
«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً

«غوغل» تطلق «بارد» المُنافس لـ«تشات جي بي تي» في نحو 50 بلداً
لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو

لافروف: وجود مقاتلات «إف-16» في أوكرانيا سيشكل تهديدا نوويا لموسكو
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

بالفيديو.. المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أفريقيا الوسطى تحذر من «انعكاسات» أزمة السودان على المنطقة
أفريقيا الوسطى تحذر من «انعكاسات» أزمة السودان على المنطقة
إريتريا: قمة القاهرة بشأن السودان خطوة أولى في رحلة طويلة
إريتريا: قمة القاهرة بشأن السودان خطوة أولى في رحلة طويلة
نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة
نص البيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في ...
قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على أمن الدولة
قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على أمن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
المزيد
تونس تفرج عن معارضَين سياسيَين اتهما بـ«التآمر» على أمن الدولة
تونس تفرج عن معارضَين سياسيَين اتهما بـ«التآمر» على أمن ......
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب جديدة محتملة في دارفور
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب جديدة محتملة في ......
مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر
مصر وإثيوبيا تتفقان على إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر...
قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على أمن الدولة
قبول إطلاق معارضَين سياسيَين في تونس متهمَين «بالتآمر» على ......
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في......
المزيد