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أبوالغيط يشدد على معارضة «أي تدخل خارجي» بالشأن السوداني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 12:23 مساء
أبوالغيط يشدد على معارضة «أي تدخل خارجي» بالشأن السوداني
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شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، على ضرورة معارضة «أي تدخل خارجي» في الشأن السوداني، داعيا إلى الحفاظ على المدنيين السودانيين.

وأعلن أبوالغيط في كلمته بقمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة، اليوم الخميس، دعم مسار جدة في إيجاد حل نهائي لأزمة السودان، مؤكدا ضرورة أن تكون دول جوار السودان في قلب عملية التنسيق مع التشديد على إشراك السودان ودول جواره في المبادرات.

وقال الأمين العام إن الجامعة العربية مستمرة في بذل جهودها لحل أزمة السودان، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود لمنع تدهور الأمن الغذائي بالسودان.

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