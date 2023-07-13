«رايتس ووتش»: تضاعف انتهاكات المتطرفين شمال مالي

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقرير للمنظمة الحقوقية «هيومن راتيس ووتش» تضاعف انتهاكات الجماعات الإرهابية في شمال شرق مالي منذ يناير الماضي، وتزايد جرائم القتل والاغتصاب والنهب ضد المدنيين هناك، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار.

وذكر التقرير، الصادر اليوم الخميس، أن «الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين» هما «داعش» في الصحراء الكبرى «جماعة نصرة الإسلام» المرتبطة بتنظيم القاعدة، موضحا أن كلا من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إيلاريا أليغروتسي إن «الجماعات (..) المسلحة تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع».

وأكدت المنظمة أنها وثقت ثمانية هجمات بين يناير ويونيو الماضيين، وقع ستة منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد، وتشهد منذ أشهر صعودا لتنظيم «داعش»، وأضافت أن هذه الهجمات أودت بحياة «مئات» الأشخاص وأجبرت آلافا على الفرار.