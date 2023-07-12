3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب النزاع الذي يقترب من إتمام شهره الثالث في السودان، بنزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، بينما دعا مبعوث أمينها العام إلى «محاسبة» طرفي القتال المتواصل بلا هوادة.

ودخل السودان منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب، بحسب «فرانس برس».

وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص اضطروا لمغادرة ديارهم، إن للنزوح داخليا أو الفرار إلى الخارج. وبلغ عدد الذين غادروا البلاد إلى الخارج ما يقرب من 724 ألفاً بينما تجاوز عدد النازحين داخل البلاد 2.4 مليوناً.

المعارك تتركز في الخرطوم إضافة إلى دارفور

وقالت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مسهلي «لقد تجاوز العدد الثلاثة ملايين ممن اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب النزاع في السودان. لكن هذا ليس مجرد رقم، فهؤلاء أشخاص انتُزعوا من جذورهم وتركوا حياتهم وراءهم». وإضافة الى الأعداد المتزايدة من النازحين، تسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، مع أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

وتتركز المعارك في الخرطوم ومناطق قريبة منها، إضافة إلى إقليم دارفور (غرب) حيث حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية من أن ما يشهده قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتخذ النزاع فيه أبعاداً عرقية أكثر فأكثر.

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وتواصلت أعمال القصف والاشتباكات في العاصمة حيث يعاني ملايين السكان صعوبات في تأمين المواد الغذائية وتوافر الخدمات الأساسية والكهرباء والمياه في ظل طقس شديد الحرارة. وأفاد شهود، اليوم الأربعاء، عن «قصف جوي مكثف من قبل الجيش علي مواقع الدعم السريع في المدينة الرياضية» بجنوب الخرطوم حيث دارت اشتباكات في منطقة الكلاكلة.

وفي غرب العاصمة، أفاد سكان في ضاحية أم درمان عن «تحليق طيران الاستطلاع منذ الصباح الباكر»، و«قصف مدفعي» من قاعدة للجيش في اتجاه مواقع للدعم السريع في مناطق أخرى من الخرطوم.

«كارثة» تتكرر

ويرى خبراء أن الحليفين السابقين البرهان ودقلو يمضيان في حرب استنزاف لن تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكتسبات مهمة تغيّر من المعطيات الميدانية.

وحذّرت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن السودان بات على شفير «حرب أهلية شاملة» ستطال تداعياتها كل المنطقة. والأربعاء، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية في السودان فولكر بيرتيس ضرورة «محاسبة» طرفي الحرب.

وقال بيرتيس الذي أعلنته الخرطوم شخصا غير مرغوب به، للصحفيين في بروكسل إن القتال «يهدد بالتحول إلى صراع عرقي وقبلي وأيديولوجي، أي أقرب بكثير إلى حرب أهلية شاملة». ورأى المبعوث الأممي أن ما ارتُكب بالفعل من انتهاكات لحقوق الانسان، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والنهب»، يزيد من رغبة المواطنين السودانيين في ابتعاد القائدين العسكريين.

وسبق لمنظمات حقوقية أن طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الانتهاكات خصوصا من قبل قوات الدعم وقبائل حليفة لها في دارفور.

وشدد بيرتيس على أن «المحكمة الجنائية الدولية تراقب الوضع بالتأكيد. لا يعود إلي الطلب من المحكمة اتخاذ إجراءات لكن أعتقد أنها تتابع الملف»، محذرا من أن الوضع يتسبب «بكارثة إنسانية مجددا».