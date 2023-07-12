اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، غدا الخميس، اجتماعا لدول جوار السودان من أجل بحث تسوية الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك وسط تحذيرات أممية من تحوله إلى «حرب أهلية شاملة» قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها.

وبينما لم تشارك مصر في محادثات قادتها الولايات المتحدة والسعودية في مدينة جدة، وجرى تأجيلها الشهر الماضي بعد الفشل في تحقيق وقف إطلاق نار دائم، تسعى من خلال استضافتها هذا الاجتماع إلى «وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة»، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

وسيناقش الاجتماع تجنيب الشعب السوداني الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

يشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي اشتباكات بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأدى الصراع الدائر بالبلاد إلى مقتل أكثر من 2800 شخص، ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص، لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، خصوصا إلى مصر شمالا، وتشاد غربا، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

خارجية السودان ترحب بالمبادرة المصرية وتحذر من تقويضها

رحب وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، اليوم الأربعاء، باجتماع القاهرة. وقال إن بلاده تنظر بـ«إيجابية» لمبادرة الوساطة المصرية، لكنه حذر من صعوبة تحقيق أهدافها إذا شارك فيها آخرون من خارج المنطقة.

وأضاف الوزير في تصريحات لتليفزيون السودان: «ننظر إليها بإيجابية، ونتمنى تحقيق أهدافها، وحل مشاكل السودان». وحذر: «إذا كثرت أطراف المبادرة، وجرى إقحام آخرين من غير المنطقة فيها، فمن الصعب تحقيق أهدافها».

وأشار الصادق إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «يريدان تحقيق بعض المكاسب في الإقليم، ولكن هذا لا يكون على حساب السودان».

وشددت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس الثلاثاء، على رفض نشر أي قوات أجنبية، مؤكدة أنها ستعتبرها معادية، ومنددة بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول فرض حظر جوي على السودان، «خلافا لتفاهماته» مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

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الحكومة السودانية ترفض مخرجات «إيقاد»

أمس الثلاثاء، أعربت الحكومة السودانية عن رفضها دعوة اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية (إيقاد)، المعنية بحل الأزمة في السودان، إلى عقد قمة إقليمية من أجل بحث نشر قوات، لحماية المدنيين، مشيرةً إلى أنها ستعتبرها «قوات أجنبية معتدية».

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، بشأن اجتماع «إيقاد» الذي عقد في إثيوبيا: «حضور الوفد السوداني قبل بداية الاجتماع، وتواصله المسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع يؤكدان رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة»، حسب وكالة «الشرق» مع بلومبرغ.

ووصفت الحكومة السودانية ما ورد في بيان رباعية «إيقاد» الختامي بخصوص غياب الوفد السوداني بأنه «غير دقيق» و«يجافي الواقع»، مشيرةً إلى أن «المصداقية كانت تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على رئاسة الرئيس الكيني، وليم روتو، اللجنة الرباعية».

توقيت مهم للمبادرة المصرية

بعد يومين من اجتماع دول «إيقاد» يأتي اجتماع دول الجوار بالقاهرة في توقيت يكتسب أهمية إضافية، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة التي تتهدد أمن السودان واستقلاله، حسب الباحث السياسي السوداني محمد حسب الرسول.

وأوضح حسب الرسول، في تصريح إلى موقع «الدستور المصري»، أنه يجب على دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، أن تدرك أن نتائج الحرب الجارية في السودان منذ ثلاثة أشهر ستنعكس سلبيا على مجمل الأوضاع في الدول المحيطة بالسودان.

وأضاف: «لذلك على هذه الدول أن تبذل من الجهود ما يُمكن الدولة السودانية من مواجهة المشروع الغربي الاستعماري الإحلالي الاستيطاني، وأن تسهم بشكل كبير وصلب في تقديم الدعم الدبلوماسي في مواجهة التكتلات الأخرى، والعمل على تفكيكها، وتعزيز علاقات الشراكة مع الدولة السودانية في كل المجالات التي تحمي الأمن القومي لهذه المنطقة، وتُوقف عمليات الهندسة السياسية والاجتماعية التي تجرى في كل دول الإقليم، وعمليات التغيير الديموغرافي الجارية في السودان منذ أربع سنوات».

الأمم المتحدة تحذر: السودان على حافة حرب أهلية شاملة

حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن السودان «على حافة حرب أهلية شاملة» قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن «الحرب المستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تدفع السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها»، حسب ما أفاد به نائب الناطق باسمه فرحان حق في بيان.