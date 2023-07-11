السودان عن خطة «إيقاد» لنشر «قوات أجنبية»: سنعتبرها معتدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الحكومة السودانية، الثلاثاء، عن رفضها دعوة اللجنة الرباعية لدول المنظمة الحكومية للتنمية «إيقاد» المعنية بحل الأزمة في السودان، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات لحماية المدنيين، مشيرةً إلى أنها ستعتبرها «قوات أجنبية معتدية».

وقالت الحكومة السودانية في بيان بشأن اجتماع «إيقاد» الذي عقد في إثيوبيا، إن «حضور الوفد السوداني قبل بداية الاجتماع، وتواصله المسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع أكد رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة»، بحسب وكالة «الشرق» بلومبرغ.

ووصفت الحكومة السودانية ما ورد في بيان رباعية «إيقاد» الختامي، بخصوص غياب الوفد السوداني، بأنه «غير دقيق» و«يجافي الواقع»، مشيرةً إلى أن «المصداقية كانت تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على رئاسة الرئيس الكيني، وليم روتو، للجنة الرباعية».

- مع توقف رواتبهم.. موظفو السودان بين ناري الحرب والعوز

وكانت اللجنة الرباعية لدول «إيقاد» دعت، الإثنين، إلى عقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، بعد نحو 3 أشهر من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي السياق، أكدت الحكومة السودانية، حسبما ورد في بيان عن وزارة الخارجية، أن «المساعدات الإنسانية المقدمة من الجهات الدولية تنساب وتصل إلى المحتاجين»، لكنها شددت على «رفضها لنشر أي قوات أجنبية في السودان»، مضيفةً أنها «ستعتبر قوات معتدية».

«مساس بسيادة الدولة السودانية»

وأعربت الحكومة كذلك عن «دهشتها» من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن «فراغ في قيادة الدولة»، مشيرةً إلى أن ذلك «يفسر بأنه عدم اعتراف بقيادة الدولة الحالية»، كما استنكرت دعوة أحمد لـ«فرض حظر جوي، ونزع المدفعية الثقيلة خلافًا لمواقفه وتفاهماته المباشرة القائمة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة (عبد الفتاح البرهان)».

واعتبرت الحكومة السودانية، تصريحات أحمد، «مساسًا بسيادة الدولة السودانية وهو أمر مرفوض»، لافتةً إلى أن «عدم احترام آراء الدول الأعضاء في إيقاد سيجعل حكومة السودان تعيد النظر في جدوى عضويتها بالمنظمة».

ورحبت حكومة السودان بقمة دول الجوار التي تستضيفها مصر، الخميس المقبل، بغرض مناقشة الأزمة «اتساقًا مع موقفها الذي رحب بمبادرة جدة».

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، الأحد، أن مصر ستستضيف قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع وتداعياته السلبية على الدول الإقليمية.