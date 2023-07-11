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«فيتو روسي» على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 04:48 مساء
«فيتو روسي» على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود
إيصال مساعدات إلى سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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استخدمت روسيا حق النقض «فيتو» في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لمنع صدور قرار يمدد لتسعة أشهر آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة دمشق.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرت روسيا على تمديدها لستة أشهر فقط واستخدمت الفيتو ضد حل وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر، بحسب «فرانس برس».

 الآلية تشمل أربع نقاط عبور حدودية
وتسمح الآلية التي جرى إنشاؤها العام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكًا لسيادتها.

وشملت الآلية في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط وخصوصاً من موسكو حليفة النظام السوري، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وجرى تقليص فترة استعماله إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقِّد التخطيط للأنشطة الإنسانية.

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وبحسب مصادر دبلوماسية عدة، فإن القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل المكلفتان الملف، ينص على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني. لكن روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في يوليو 2022، لا تزال تصر على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.

وفي الأسبوع الماضي، جدد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقل.

 أربعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
وقال غريفيث «إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكان الشمال الغربي وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمروا بهذه التقلبات كل ستة أشهر»، مشيرًا إلى أن وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقًا داخل سورية تحسّبًا لإمكانية عدم تمديد التفويض. 

وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غرب سورية، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للأستمرار بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال فبراير المدمر.

وبعد الزلزال، سمح الرئيس السوري بشار الأسد بفتح معبرين حدوديين آخرين، لكنّ التفويض الذي منحه ينتهي في منتصف أغسطس. وقال مارتن غريفيث، بعد لقائه الرئيس الأسد في دمشق في نهاية يونيو، «لدي آمال كبيرة في استمرار التجديد، ولا أرى أي سبب يمنع ذلك».

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