الاحتلال يغتال فلسطينيا في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في الضفة الغربية المحتلة فلسطينيا زعم أنه ألقى قنبلة يدوية باتجاه عناصره وأطلق النار عليهم، من دون أن يصيبهم بأذى.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب «استشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قديح (33 عاما) قرب قرية دير نظام غرب رام الله».

رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي بيانه زعم جيش الاحتلال أن عناصره أوقفوا سيارة اشتبهوا بها و«استجوبوا... في الموقع المشتبه به والذي تصرف بشكل مريب» قبل أن يترجل من سيارته ويهاجمهم. وادعى الجيش في بيانه أن الجنود ردوا «بالذخيرة الحية وقاموا بتحييد المهاجم، كما جرت مصادرة مسدس المهاجم وهو من نوع كارلو».

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي جثة شاب وسط طريق. ووقع الهجوم المفترض غرب مدينة رام الله، قرب قرية دير نظام القريبة من مستوطنة حلميش وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ العام 1967. وتأتي هذه الحادثة في خضم تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة قتلى العمليات العدوانية الإسرائيلية إلى 195 فلسطينيا. والأسبوع الماضي، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باستخدام إسرائيل «المفرط للقوة» خلال العملية العسكرية التي نفذتها في مدينة جنين الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الإثنين الماضي مخيم ومدينة جنين في أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات. وشارك في تلك العملية عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية بمؤازرة مسيرات شنت هجمات جوية.