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الأمن الأردني يقتل 3 «مطلوبين بقضايا إرهابية» في جنوب شرق المملكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 01:25 مساء
الأمن الأردني يقتل 3 «مطلوبين بقضايا إرهابية» في جنوب شرق المملكة
العاصمة الأردنية عمان، 30 يونيو 2023. (أ ف ب)
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قتل «ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية»، كان اثنان منهم قد فرا من السجن، على يد قوات الأمن الأردنية، كما أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأحد.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان اليوم، إنّ «قوة أمنية خاصة داهمت موقع وجود ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية بالقرب من الشريط الحدودي الجنوب الشرقي للمملكة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية أوتوماتيكية كانت بحوزتهم، مما أدى لمقتلهم جميعا».

وأوضح البيان أن العملية جرت «يوم أمس (السبت) على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للمملكة في منطقة وعرة جدا»، مضيفا أن المطلوبين الثلاثة كانوا يتنقلون «باستخدام مركبة مسروقة (...) ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي المملكة».

«أعمال شغب» احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
وتابع السرطاوي أن بين هؤلاء «شخصين فرّا من داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام»، أما الثالث «فهو شقيق» أحد السجينين الفارين، موضحا أنه «أحد المطلوبين الرئيسين في خلية إرهابية (...) وبحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى» وفي قضية «استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح».

وقُتل الدلابيح وهو نائب مدير شرطة محافظة معان (218 كلم جنوب عمان) في ديسمبر الماضي، خلال «أعمال شغب» احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، التي لعبت الحرب في أوكرانيا كذلك دورا رئيسيا في ارتفاعها عالميا.

وبعد أيام على مقتله قتل ثلاثة رجال أمن وجرح خمسة آخرون، خلال مداهمة في معان لخلية إرهابية بينهم «المشتبه به بمقتل الدلابيح».

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وجرح خلال أعمال الشغب في محافظة معان 49 عنصرا أمنيا وجرى الاعتداء على سبعين آلية للأمن العام وأكثر من تسعين آلية للمواطنين، بحسب السلطات الأمنية.

ودان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حينها مقتل الدلابيح، متعهدا بأن «ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء».

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