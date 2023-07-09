الأمم المتحدة تدين مقتل 22 شخصا بأم درمان في غارة جوية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الأمم المتحدة ليل السبت الأحد غارة جوية استهدفت أم درمان، ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل وجرح العشرات.

وأفاد نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان أن أنطونيو غوتيريش، «يدين الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بحسب تقارير»، وفق وكالة «فرانس برس».

والسبب أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في بيان، أن «قصفا للطيران الحربي فجر السبت أودي بحياة 22 مواطنا وخلف عددا كبيرا من الجرحى» بمنطقة دار السلام العامرية في أم درمان.

من جهتها دانت قوات الدعم السريع، في بيان، الغارة الجوية معلنة مقتل 31 شخصا، ووصفت «الهجوم البربري الذي نفذته قوات الإنقلابيين على مواطني مربع 22 دار السلام»، بأنه «جريمة نكراء في حق الإنسانية»، معلنة «مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين».

ويشهد السودان منذ 15 أبريل، معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي».

«تجاهل تام للقانون الإنساني»

وأدّى النزاع الى مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص، لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كانت تُخرق.

- وزارة الصحة السودانية: مقتل 22 شخصا في قصف جوي استهدف أم درمان

ما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، التوسط لحل الأزمة في السودان.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الأمين التنفيذي للمنظمة نور محمود شيخ، الجمعة، إنه «من المقرر عقد جلسة إيغاد لرؤساء دول وحكومات (الآلية) الرباعية المعنية بالسودان في أديس أبابا الاثنين».

وأعرب غوتيريش بحسب بيان المتحدث عن «قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق».

وندد بـ«تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان»، معتبرا أن هذا «أمر خطير ومقلق»، وجدد دعوته إلى وقف القتال و«الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية».