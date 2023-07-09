وفاة تونسي وفقد 10 في غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت إذاعة «موزاييك» التونسية الأحد، بوفاة شخص وفقدان 10 مهاجرين غير نظاميين تونسيين بعد غرق زورق انطلق من سواحل جرجيس مساء السبت.

ونقلت الإذاعة عن الناطق باسم النيابة العامة في صفاقس فتحي بوجناح، قوله إنه جرى إنقاذ 11 آخرين بعد غرق المركب، بحسب وكالة «الشرق بلومبرغ».

الطريق التونسي للهجرة أكثر خطرا

وفي يونيو الماضي، أرجع مسؤولون في المنظمة الدولية للهجرة أسباب ازدياد خطورة الطريق التونسي للمهاجرين مقارنة بالمسار الليبي، إلى استخدام عصابات الاتجار بالبشر نوعا جديدا من القوارب الحديدية.

- منظمة الهجرة: الطريق التونسي للهجرة أصبح أكثر خطرا من المسار الليبي

وعدّدت المنظمة أسباب تزايد أعداد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم في البحر المتوسط خلال العام الجاري خلال رحلة انطلاقهم من سواحل ليبيا وتونس، إذ توفي نحو 1999 مهاجرا بين الأول من يناير و26 يونيو من هذا العام، معظمهم غرقا، أما الذين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط فيقدر بـ596 شخصا.