  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة إلى 3 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 07:41 مساء
ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة إلى 3 أشخاص
انفجار زجاجة حارقة في عربة مدرعة إسرائيلية خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية، 07 يوليو 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

ارتفع عدد ضحايا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاثة أشخاص.

وقُتل الشاب الفلسطيني عبدالجواد حمدان صالح خلال تظاهرة ضد الاستيطان في قرية أم صفا شمال رام الله، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحة الفلسطينية.

- «شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة وقوع «شهيدين وثلاث إصابات جراء عدوان الاحتلال على نابلس»، موضحة أن «الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين (34 عاماً) وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)».

ونعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «الشهيدين»، مهددة «برد قادم ولن يتأخر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا
اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا

اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة

بعد إرجاء رحلته مرتين.. «أريان 5» الأوروبي ينطلق في مهمته الأخيرة
فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته أمام أبوسليم

فيديو.. الاتحاد يعلن استكمال دور سداسي التتويج ويرفض مبررات تغيير حكام مباراته ...
زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

زيلينسكي في تركيا عشية مرور 500 يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري

مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها

الولايات المتحدة تقدم تجهيزات أرضية إلى مطار سبها
بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي

بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي
شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة

شاهد في «هنا ليبيا»: استمرار نقص الأدوية في طبرق.. وسبها تعاني من انتشار القمامة
في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية

في العدد 398: تهديدات بفتح جبهة النفط.. وتفكيك شبكة تهريب دولية
الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة

الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت

العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
عزل «الغجر» وقصف الجنوب.. هل تفتح إسرائيل جبهة مواجهة جديدة مع لبنان؟
عزل «الغجر» وقصف الجنوب.. هل تفتح إسرائيل جبهة مواجهة جديدة مع ...
«فرانس برس»: مهاجرون في وضع صعب بعد طردهم من صفاقس التونسية
«فرانس برس»: مهاجرون في وضع صعب بعد طردهم من صفاقس التونسية
«شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
«شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ......
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية...
المزيد
ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة إلى 3 أشخاص
ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة إلى 3 أشخاص...
السودان.. قوات الدعم السريع تهاجم مدينة بارا في شمال كردفان
السودان.. قوات الدعم السريع تهاجم مدينة بارا في شمال كردفان...
فرنسا توقف إعادة نساء وأطفال من سورية لعدم رغبتهم
فرنسا توقف إعادة نساء وأطفال من سورية لعدم رغبتهم...
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية ......
«شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
«شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس...
المزيد