ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة إلى 3 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد ضحايا اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاثة أشخاص.

وقُتل الشاب الفلسطيني عبدالجواد حمدان صالح خلال تظاهرة ضد الاستيطان في قرية أم صفا شمال رام الله، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن وزارة الصحة الفلسطينية.

- «شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة وقوع «شهيدين وثلاث إصابات جراء عدوان الاحتلال على نابلس»، موضحة أن «الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين (34 عاماً) وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)».

ونعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «الشهيدين»، مهددة «برد قادم ولن يتأخر».