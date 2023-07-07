السودان.. قوات الدعم السريع تهاجم مدينة بارا في شمال كردفان

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد شهود بأن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان، اليوم الجمعة، حيث ارتكبت أعمال «سلب ونهب» للبنوك والمنشآت الحكومية، فيما تواصلت المعارك في الخرطوم.

وقال عبدالمحسن إبراهيم أحد سكان المدينة، «نحن في رعب من إطلاق نار وأعمال سلب ونهب وليس هناك جيش أو شرطة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع بصوت ينم عن شعوره بالإحباط «حتى لو حاول الجيش الوصول من (مدينة) الأبيض سيكون الأمر صعبا، لأن قوات الدعم باتت تسيطر على طريق (بارا - الأبيض)».

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وترجع الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأُبيض إلى أنها تضم العديد من مستودعات تخزين المواد الغذائية والمساعدات الطبية لمنظمات الإغاثة لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مطار المدينة الذي يكتسب أهمية لوجستية.

اشتباكات غرب الخرطوم

وفي ضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أفاد شهود بوقوع «اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في حي الفتيحاب جنوب أم درمان»، وشهد آخرون «قصفا جويا بمنطقة مبنى الإذاعة والتلفزيون وسط أم درمان وتصدي المضادات الأرضية له».

وفي منطقة بحري شمال الخرطوم، قال شاهد عيان إن «معسكر الدعم السريع عند مدخل جسر شمبات تعرض إلى قصف جوي».