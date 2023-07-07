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«شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 10:29 صباحا
«شهيدان» برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
الشابان: حمزة مؤيد وخيري محمد (وفا)
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«استشهد» شابان وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة و«أعدمت» الشابين: حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاما)، وخيري محمد سري شاهين (34 عاما).

الاحتلال يعدم الشابين
وأضاف المراسل، نقلا عن شهود عيان، أن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الحبلة والفقوس في البلدة القديمة، وحاصروا ديوان آل مقبول، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وطالبوا الشابين مقبول وشاهين بتسليم نفسيهما، ولحظة خروجهما من الديوان، أطلق قناصة الاحتلال النار صوبهما بشكل مباشر وكثيف، ما أدى لاستشهادهما على الفور.

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وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، وآخر بقنبلة غاز في وجهه، نقلوا على إثرها للمستشفى.

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