عزل الغجر وقصف الجنوب.. هل تفتح إسرائيل جبهة مواجهة جديدة مع لبنان؟

القاهرة - بوابة الوسط

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، الخميس، ردًا على قذيفة هاون أطلقت منه على شمال تل أبيب، في تصعيد هو الثاني بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر.

وقال جيش الاحتلال لوكالة «فرانس برس»: «تبين أن قذيفة هاون أطلقت من الأراضي اللبنانية وانفجرت على مقربة من الحدود في الأراضي الإسرائيلية». ووقع الانفجار في بلدة الغجر التي يقع جزء منها في لبنان والجزء الآخر في الجولان السوري المحتل.

وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن «قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا»، مشيرة إلى أنه «سجّل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم».

وساد الهدوء بلدتي كفرشوبا وحلتا بعد توقف القصف الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام لبنانية. ويأتي هذا التصعيد بعد ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

من جانبها، قالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل» في بيان إن قائد القوات ارولدو لازارو يعمل مع السلطات الإسرائيلية واللبنانية «لتجنب المزيد من التصعيد»، داعيًا «الجميع إلى ضبط النفس».

وشاهد مراسل لـ«فرانس برس» على الجانب اللبناني انتشارًا أمنيًا لعناصر قوة حفظ السلام الأممية هناك، بينما واصل سكان الغجر حياتهم الطبيعية.

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ثاني تصعيد بين لبنان وقوات الاحتلال

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين عملية عسكرية هي الأكبر منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة. وهذا ثاني تصعيد بين لبنان وإسرائيل خلال ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا التصعيد بعيد تنديد حزب الله اللبناني بإقدام القوات الإسرائيلية على وضع سياج شائك وبناء جدار أسمنتي حول بلدة الغجر، ما أدى إلى «فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية».

ووصف حزب الله الإنشاءات الإسرائيلية بأنها خطيرة، مؤكدًا أن هذا «التطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى».

ودعا الحزب إلى التحرك «لمنع تثبيت هذا الاحتلال» في البلدة التي يطالب لبنان باستعادة جزء منها. وأنهت إسرائيل خلال الأيام الماضية بناء سياج حول البلدة، ما اعتبرته وزارة الخارجية اللبنانية «محاولة لضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي».

توترات حول الخط الأزرق

وبعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000، رسمت الأمم المتحدة خطًا لوقف إطلاق النار يعرف باسم الخط الأزرق. ويقع الجزء الشمالي من بلدة الغجر في لبنان والجزء الجنوبي في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل منذ العام 1967.

لكن في حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل، أعادت إسرائيل احتلال الجزء الشمالي من البلدة، ومذّاك يطالب لبنان باستعادة هذا الشطر.

وفي قرية الغجر قال المسؤول في مجلسها القروي بلال الخطيب لوكالة «فرانس برس»، إنّ «القذيفة وقعت قرب البيوت، ولولا لطف الله لأصابت الناس». وأكد الخطيب أن وضع السياج الشائك هو «لحماية أراضينا وأولادنا من الحيوانات البرية».

وقرية الغجر هي قرية علوية يسكنها نحو 2900 نسمة ويحمل كل سكانها الجنسية الإسرائيلية، وفقًا للخطيب.

ويأتي هذا التصعيد بين لبنان وإسرائيل غداة إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء عملية واسعة استمرت يومين في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة قُتل فيها 12 فلسطينيًا وجندي إسرائيلي. وكانت هذه أوسع عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة منذ سنوات وشارك خلالها عدد كبير من الجنود والمدرعات والجرافات العسكرية بمؤازرة مسيّرات شنت هجمات جوية.

وتسببت العملية العسكرية في نزوح نحو ثلاثة آلاف من سكان المخيم. وفتحت المدارس والكنائس في محيط جنين أبوابها لإيوائهم.

وفجر الأربعاء، شنت إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة بعدما اعترضت خمسة صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه أراضيها. وفي تل أبيب، خلفت عملية دهس وطعن نفذها فلسطيني الثلاثاء سبعة جرحى ثلاثة منهم في حالة خطيرة، قبل أن يُقتل منفّذها.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى نحو 190 فلسطينياً، و26 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني. أما في الجانب الإسرائيلي فغالبية القتلى مدنيون.