  • Alwasat News
Atwasat

البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 07:53 مساء
البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان
ناقلة نفط في خليج عمان. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية أحبطت محاولتين نفذتهما البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي نفط تجاريتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى أنه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان إن الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة «تي آر إف موس» التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة «ريتشموند فوياجر» التي ترفع علم جزر الباهاماس، مؤكدة أن عناصر البحرية الإيرانية فرت من المكان في كلتا الحالتين ما إن رأوا المدمرة الأميركية «يو إس إس ماكفول» على مقربة منهم، بحسب «فرانس برس».

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، إن أعيرة نارية أطلقت على ناقلة نفط في مياه الخليج، الأربعاء، وهذه أحدث واقعة في سلسلة من الهجمات ووقائع الاحتجاز لسفن في الخليج منذ عام 2019.

«مواجهة مع قوات بحرية وطنية»
وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تقرير عن واقعة «اقتراب مريب»، إن السفينة تحدد موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط عندما وقع إطلاق النار، ووصفت الهيئة الحادث بأنه «مواجهة مع قوات بحرية وطنية»، دون تحديد الدولة التي تنتمي إليها القوات.

-  البحرية الأميركية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان
-  واشنطن تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط قبالة عُمان

وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إن السفينة هي ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما ومملوكة لليونان وتديرها شركة أميركية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية

«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية ...
استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»

استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور

الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط

تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط
الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)
روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو

الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين

كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين
إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور

إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور
نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إسقاط طائرة للجيش خلال مواجهات في الخرطوم
إسقاط طائرة للجيش خلال مواجهات في الخرطوم
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلة على تعرُّض قوات سورية لهجمات بالغاز
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لا أدلة على تعرُّض قوات سورية ...
مفوض حقوق الإنسان الأممي: العنف في الضفة الغربية «يجب أن يتوقف»
مفوض حقوق الإنسان الأممي: العنف في الضفة الغربية «يجب أن يتوقف»
قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن أحداث جنين
قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن أحداث جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ......
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية...
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
المزيد
البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان
البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة ......
الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجسدي في السودان
الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجسدي في السودان...
جيش الاحتلال يقصف غزة
جيش الاحتلال يقصف غزة...
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن أحداث جنين
قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن أحداث جنين...
المزيد