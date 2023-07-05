البنتاغون: قواتنا منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قبالة عُمان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية أحبطت محاولتين نفذتهما البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، لاحتجاز ناقلتي نفط تجاريتين في المياه الدولية قبالة سواحل عُمان، مشيراً إلى أنه في إحدى هاتين المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان إن الإيرانيين حاولوا احتجاز الناقلة «تي آر إف موس» التي ترفع علم جزر مارشال، وبعد ثلاث ساعات حاولوا احتجاز الناقلة «ريتشموند فوياجر» التي ترفع علم جزر الباهاماس، مؤكدة أن عناصر البحرية الإيرانية فرت من المكان في كلتا الحالتين ما إن رأوا المدمرة الأميركية «يو إس إس ماكفول» على مقربة منهم، بحسب «فرانس برس».

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، إن أعيرة نارية أطلقت على ناقلة نفط في مياه الخليج، الأربعاء، وهذه أحدث واقعة في سلسلة من الهجمات ووقائع الاحتجاز لسفن في الخليج منذ عام 2019.

«مواجهة مع قوات بحرية وطنية»

وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في تقرير عن واقعة «اقتراب مريب»، إن السفينة تحدد موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط عندما وقع إطلاق النار، ووصفت الهيئة الحادث بأنه «مواجهة مع قوات بحرية وطنية»، دون تحديد الدولة التي تنتمي إليها القوات.

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وقالت شركة «أمبري» للأمن البحري إن السفينة هي ناقلة نفط ترفع علم جزر البهاما ومملوكة لليونان وتديرها شركة أميركية.