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جيش الاحتلال يقصف غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 07:29 صباحا
جيش الاحتلال يقصف غزة
غارة إسرائيلية على مبان في قطاع غزة، (أرشيفية: ا ف ب)
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شن جيش الاحتلال الإسرائيلئ غارات جوية على قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية، لوكالة «فرانس برس»، أن الغارات استهدفت موقعا لحركة «حماس» شمال القطاع، دون وقوع إصابات.

المقاومة تستهدف الأراضي المحتلة
واستهدفت حركات المقاومة في القطاع الأراضي المحتلة بخمسة صواريخ في الساعات الأولى من اليوم، فيما زعمت قوات الاحتلال نجاحها في اعتراضها.

يأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
 

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