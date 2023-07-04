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7 جرحى في عملية دهس بـ تل أبيب ومقتل المهاجم الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 02:59 مساء
7 جرحى في عملية دهس بـ تل أبيب ومقتل المهاجم الفلسطيني
عبد الوهاب خلايلة منفذ عملية الدهس في تل أبيب. (الإنترنت)
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أصيب سبعة إسرائيليين بجروح في عملية دهس في تل أبيب، نفذها فلسطيني قُتل على إثر العملية، وقال جهاز الأمن الإسرائيلي إنه من الخليل، في وقت ينفذ جيش الاحتلال الصهيوني عملية عدوان واسعة النطاق في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، «تمت تصفية المنفذ الذي جاء من الضفة الغربية. نحن نعرف بعض التفاصيل عنه. ومازال التحقيق جاريًا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح إعلام جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) في بيان، أن منفذ هجوم الدهس والطعن في تل أبيب هو عبد الوهاب خلايلة، وهو فلسطيني في العشرين من عمره من سكان بلدة السموع جنوب غربي الخليل، مضيفا أنه «بدون سوابق أو خلفية أمنية، وبدون تصريح يسمح له بالدخول لإسرائيل. والتحقيق في الهجوم مستمر».

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان باللغة العربية «تلقت شرطة إسرائيل بلاغًا عن مركبة دهست عددًا من المواطنين في شارع بنحاس روزين في مدينة تل أبيب».

واكدت الشرطة وفق المعلومات الأولية أن السيارة التي كانت متجهة من الجنوب إلى الشمال اصطدمت بمشاة في شارع بنحاس روزين، وأن السائق «نزل من السيارة وطعن آخرين بأداة حادة. مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة».

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تعاملت مع خمسة جرحى بالقرب من موقف للحافلات بينهم امرأة في حالة خطيرة عمرها 46 سنة.

ونقلت القناة 13 الاسرائيلية بالعبرية عن أحد الشهود أن راكب دراجة نارية شاهد المنفذ يطعن الناس «فقام بإطلاق عيارات نارية تجاهه وأسقطه. لولا ذلك لاستمر بالطعن».

«رد أولي على جرائم الاحتلال في جنين»
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إن «العملية البطولية في تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في مخيم جنين. هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه. نشد على أيدي أبطال شعبنا والمقاتلين في جنين».

وأشادت حركة الجهاد الإسلامي في غزة «بالعملية البطولية والنوعية التي نفذها مقاوم بطل في تل أبيب كرد أولي وطبيعي للمقاومة على ما يجري في جنين».

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية عدوانية واسعة النطاق في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها منذ فجر الإثنين استخدمت فيها عربات مدرعة وجرافات عسكرية، ونفذ خلالها ضربات بطائرات مسيرة، وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

- إصابة 6 إسرائيليين خلال عملية دهس في تل أبيب

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش قتل الإثنين عشرة فلسطينيين في مخيم جنين، فيما أصيب نحو مئة فلسطيني، عشرون منهم إصاباتهم خطرة.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير الماضي إلى ما لا يقلّ عن 187 فلسطينياً، و25 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.

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