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أمين جامعة الدول العربية يرحب برفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 12:08 مساء
أمين جامعة الدول العربية يرحب برفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (الإنترنت)
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بـ«التحسن الذى طرأ» على العلاقات بين مصر وتركيا، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها الى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير  في هذا الصدد.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن أبو الغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورا إيجابيا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات.

- مصر وتركيا تعلنان رفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء

وأضاف أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانهم في الإقليم، يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل، وقواعد القانون الدولي، فضلا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لمستوى السفراء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، رشحت مصر عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

وأكدت مصر أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي «في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد»، فيما «تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد»، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي، وفق البيان.

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