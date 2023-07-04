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«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان على جنين إلى 10 «شهداء»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 09:21 صباحا
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان على جنين إلى 10 «شهداء»
قوات الاحتلال تلقي قنابل مسيلة للدموع على الفلسطينيين في جنين, 4 يوليو 2023. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية المحتلة إلى 10، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين، المستمر لليوم الثاني على التوالي، ارتفعت إلى 10 «شهداء»، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.

3000 شخص غادروا مخيم جنين
والإثنين، أفاد مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من أمس، عملية عدوان في المنطقة الواقعة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

- نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة «فرانس برس»، بأن نحو 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى في مدينة جنين.

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