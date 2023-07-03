نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين عملية كبيرة في المنطقة الواقعة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وصرّح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة «فرانس برس» أن حوالى 3000 شخص غادروا المخيم حتى الآن، مضيفا أنه يجري اتخاذ الترتيبات لإيوائهم في مدارس وملاجئ أخرى في مدينة جنين.

وصارت مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا للمواجهات بين الفلسطينيين وقوّات الاحتلال الإسرائيلي، التي كثفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم.