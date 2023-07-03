ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 9 فلسطينيين خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المخيم (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ثمانية منهم في مخيم جنين حيث ينفذ عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.

ويشن الاحتلال العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر، الإثنين، بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وقال وزير الخارجية إلاسرائيلي إيلي كوهين إن القوات الإسرائيلية تضرب «بقوة كبيرة» منطقة جنين، بحسب «فرانس برس».

وصارت مدينة جنين ومخيّم اللاجئين المجاور لها مسرحًا للمواجهات بين الفلسطينيين وقوّات الاحتلال الإسرائيلي، التي كثفت في الأشهر الماضية عملياتها في شمال الضفة الغربية المحتلة مع تزايد العمليات التي تستهدف إسرائيليين ومعها هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم ومزروعاتهم.

ارتفاع حصيلة شهداء جنين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن «حصيلة شهداء جنين ترتفع إلى ثمانية، إضافة إلى شهيد في رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية. مما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى تسعة، إضافة إلى 50 جريحًا بينهم 10 بحالة الخطر».

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي إن الهجوم الإسرائيلي يجري من الجو والبر. وأضاف «قُصفت منازل ومواقع عدّة... الدخان يتصاعد من كل مكان».

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ويشهد مخيم جنين اشتباكات مسلحة، فيما تهرع سيارات الإسعاف لنقل الجرحى الى المستشفيات، وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الإثنين بقصف أهداف في مدينة جنين. وأوضح الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت للصحفيين «نتخذ إجراءات» ضد أشخاص محددين.

مواجهة جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين

وقالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس في مخيم جنين في بيان «مجاهدونا من كافة الفصائل الفلسطينية يواجهون جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين محدثين فيهم الإصابات المباشرة».

ومن جهتها أكدت «سرايا القدس»، كتيبة جنين التابعة للجهاد الإسلامي «رداً على العدوان المستمر، وضمن معركة بأس جنين نفذ مجاهدونا منذ الصباح عددًا من الضربات النوعية في صفوف قوات وآليات الاحتلال». وأضافت «تمكن مجاهدونا من تفجير عدد من عبوات (طارق 1) التي تدخل الخدمة لأول مرة حيث جرى تفجيرها بجيب مصفح صباح اليوم مما أدى إلى إعطابه واشتعال النيران فيه ومقتل وإصابة من فيه».

وكتيبة جنين، أعلن شبان من انتماءات مختلفة عن تشكيلها في 2021 بهدف «مقاومة الاحتلال».

الأوضاع كارثية

تشهد جنين ومحيطها تصاعداً في أعمال العنف منذ أسابيع. ووصف عضو إقليم حركة فتح في محافظة جنين محمود حواشين الأوضاع في مخيم جنين بأنها «كارثية»، وقال وهو يتفقد الجرحى في مستشفى ابن سينا «هذه معركة غير متكافئة بين قوات عسكرية هائلة وبين شعب أعزل لا يملك سوى إرادته».

وتابع حواشين وهو من مخيم جنين «باغت الجيش سكان جنين بمسيراته واستهدف البنية التحتية من ماء وكهرباء وسيارات. معظم الذين استشهدوا هم مواطنون مدنيون وليسوا من المقاومة». وقال «لسنا عشاق دم، نحن عشاق الحرية».

وانتقد مجلس الأمن الذي قال إنه «اتخذ عشرات القرارات بمعاقبة روسيا لأنها غزت أوكرانيا ولم ينفذ أي عقوبة بحق المحتل المجرم الذي يحتل شعبنا منذ عشرات السنين».

في 19 يونيو قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي سبعة أشخاص في عملية في جنين استخدم خلالها طائرات مروحية لقصف مواقع فلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005). وحمّلت أطراف فلسطينية، الإثنين، إسرائيل مسؤولية التصعيد الجديد.

الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن «كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين». وأضافت «جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدو العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات».

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة «إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل». وطالبت الخارجية الفلسطينية «بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فوراً»، داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى «الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».

بدورها، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن «إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد». وأضافت «أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتداداً لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».

ودعت «مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية، وإنفاذ قراراته ذات الصلة ووضع حد لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».