  • Alwasat News
Atwasat

اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 03:13 مساء
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال الإسرائيلي
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. (الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن لإسرائيل، ما دام يُعتدى على شعبنا الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين ارتقى خلالها حتى اللحظة تسعة شهداء وعشرات الجرحى، وجرى تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين الأبرياء، بحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتابع: ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم من الوجود وتهجير أهله، إن جنين البطلة ومخيمها العنيد الصامد عصيّان على الاحتلال وغزواته، مثلهما مثل بقية مدننا وقرانا ومخيماتنا، إن شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه إذ الأبرياء يُقصفون بالطائرات، ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم.

النصر حليف الشعوب المظلومة
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية التي تريد حسم الصراع معنا بالعدوان تدرك أن النصر حليف الشعوب المظلومة التي تقاتل من أجل حريتها واستقلالها، مشيراً إلى أن هذا العدوان حلقة مكملة لما يقوم به المستوطنون من إرهاب واعتداءات.

-  ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
-  إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين

ودعا العالم إلى وقف العدوان على أهلنا في جنين فوراً، والتصدي لقطعان المستوطنين، وإيقاع كل عقوبات ممكنة بحق إسرائيل المعتدية والتي ترعى الإرهاب وإرهاب والمستوطنين، مشدداً على ضرورة مواجهة الاستيطان الرعوي الذي يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض وإقامة المزيد من المستوطنات.

 «تعزيز صمود أهلنا في جنين ومخيمها»
وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة يتابعون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل وقف العدوان، وقال: «سنوفر كل ما نستطيع من أجل تعزيز صمود أهلنا في جنين ومخيمها». وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء، إن رحيل الوزير قدري أبو بكر الذي عرفناه مناضلاً جسوراً، ومدافعاً صلباً، أميناً على الأسرى في سجون الاحتلال، خسارة كبيرة لحركة فتح والحركة الأسيرة والحركة الوطنية.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع في جنين وبقية الأراضي الفلسطينية والعدوان على أهلنا هناك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب

في تكساس.. مجموعة ماعز خير من ألف منشار أو مبيد للأعشاب
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة

«فيات» تحظر الطلاء الرمادي للسيارات الجديدة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 «شهداء»
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 «شهداء»
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: نضرب جنين «بقوة كبيرة»
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: نضرب جنين «بقوة كبيرة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ......
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية
مصرع 9 وإصابة العشرات في قصف روسي على سوق للخضراوات في سورية...
المزيد
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال الإسرائيلي
اشتية: الجرائم في جنين ونابلس وغزة لن تجلب الأمن للاحتلال ......
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً...
الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من تداعياته
الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من ......
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: نضرب جنين «بقوة كبيرة»
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: نضرب جنين «بقوة كبيرة»...
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين...
المزيد