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مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 02:25 مساء
مخيم جنين.. 21 عاماً من الصمود وما زال العدوان مستمراً
كلمات على أحد جدران مخيم جنين. (الإنترنت)
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استيقظ الفلسطينيون في جنين ومخيمها، فجر اليوم الإثنين، على عدوان من الاحتلال الإسرائيلي، خلف حتى الآن 8 «شهداء»، ليصل بذلك عدد «شهداء» المحافظة في الأعوام الثلاثة الماضية إلى أكثر من 131، أكثر من نصفهم من مخيم جنين.

وتعيد «مجزرة اليوم»، إلى الأذهان، ذكريات اجتياح جنين ومخيمها في أبريل 2002، حين ارتكبت قوات الاحتلال أكبر المجازر منذ نكسة 1967، حيث قتل فيها أكثر من 52 فلسطينيا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 12 ساعة على مدينة جنين ومخيمها، خلّف دمارا في البيوت والبنية التحتية، وأعاد إلى الأذهان أيضا الدمار الكبير الذي خلفه اجتياح 2002، عندما جرى تدمير 10% من المخيم تدميرا كاملا، حيث سوّيَ أكثر من 100 مبنى بالأرض، وتضرر نحو 100 مبنى تضررا جزئيا، وشردت على إثر ذلك 800 أسرة، يقدر عدد أفرادها بأكثر من 4 آلاف شخص.

واستخدم جيش الاحتلال، أبناء المخيم دروعا بشرية، واعتقل العشرات، بعد التنكيل بهم، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للجرحى داخل المخيم، ومنَع عددا من الحالات المرضية المزمنة من الخروج من المخيم المحاصر، لتلقي العلاج.

جثث متفحمة وجرائم إعدام ميدانية
وذكر تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه جرى الوصول إلى جثث متفحمة، وأخرى متعفنة تحت الأنقاض، إذ ارتكب جنود الاحتلال جرائم إعدام ميدانية للعديد من أهالي المخيم، الذين رفضوا مغادرة منازلهم.

- إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين

قدمت محافظة جنين، في عام 2021، «16» قتيلا، وفي العام الماضي 56 قتيلا، وفي العام الحالي 60 قتيلا حتى اللحظة، فيما تشير إحصائية من مخيم جنين أن عدد قتلاه منذ 1967 بلغ 200.

وتأسس المخيم عام 1953 ضمن حدود بلدية جنين، وينحدر أغلب سكانه من منطقة الكرمل في حيفا وجبال الكرمل، والتي هجر سكانها خلال نكبة عام 1948.

وبلغت مساحة المخيم عند الإنشاء 372 دونماً، اتسعت إلى نحو 473 دونماً، وبلغ عدد سكانه عام 1967، نحو 5019 نسمة؛ وفي عام 2007 وصل إلى 10,371 نسمة، بحسب «وفا».

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