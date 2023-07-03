الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على جنين وتحذر من تداعياته

القاهرة - بوابة الوسط

دانت الجامعة العربية، بشدة العدوان الإسرائيلي على جنين، محذرة من تداعياته على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وحمّلت الجامعة، في بيان لها اليوم الإثنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

ودعت الجامعة، المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء لتحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

عدوان إسرائيلي على جنين

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الواحدة من فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة غارات جوية على المخيم.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت باقتحام المدينة من عدة محاور، في وقت نقلت عن مراسلها، بأن طائرات إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعاله، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 13 بجروح.