إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين

القاهرة - بوابة الوسط

دانت عدة دول عربية ومنظمات عربية وإسلامية، العدوان الإسرائيلي المستمر على جنين بالضفة الغربية المحتلة، منذ الساعات الأولى من اليوم، وخلف حتى الآن، 7 «شهداء»، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الواحدة من فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة غارات جوية على المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت باقتحام المدينة من عدة محاور، في وقت نقلت عن مراسلها، بأن طائرات إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعاله، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 13 بجروح.

ودانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وقال الناطقة باسمها نبيل أبو ردينة في بيان: «إن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل»، مؤكداً أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني.

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وتابع أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.

مصر والأردن تدينان العدوان الإسرائيلي

كذلك دانت مصر بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان، رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين فى استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لاسيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة، وطالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذى تزداد معاناته يوماً بعد يوم.

في سياق متصل، دانت الأردن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان على مدينة جنين صباح اليوم، وحذرت من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، على ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، ومحذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.

وأكد المجالي، موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة، وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

«التعاون الإسلامي» و«البرلمان العربي» تدينان العدوان على جنين

من جانبها أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد، معتبرة أن هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

كذلك استنكر البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها، ووصف ما يحدث في جنين بجريمة حرب تُرتكب ضد شعب أعزل، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس، تستهدف منه تخويف الشعب الفلسطيني وترويعه، لإسكات صوت الحق، وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.