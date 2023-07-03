ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين، الذي بدأ في الساعات الأولى من اليوم، إلى 7 «شهداء»، متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى «بسبب وجود إصابات حرجة».

وكتبت الوزارة، في بيان مقتضب على «فيسبوك»، «ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الواحدة من فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة غارات جوية على المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت باقتحام المدينة من عدة محاور، في وقت نقلت عن مراسلها، بأن طائرات إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعاله، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 13 بجروح.