  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 10:57 صباحا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام جنين بالضفة الغربية. (وفا)
alwasat radio

أعلن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين، الذي بدأ في الساعات الأولى من اليوم، إلى 7 «شهداء»، متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى «بسبب وجود إصابات حرجة».

وكتبت الوزارة، في بيان مقتضب على «فيسبوك»، «ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7، بينهم 3 شهداء نتيجة القصف، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الواحدة من فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة غارات جوية على المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت باقتحام المدينة من عدة محاور، في وقت نقلت عن مراسلها، بأن طائرات إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعاله، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 13 بجروح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم

فيرستابن يفوز بسباق النمسا لفورمولا واحد ويعزز صدارته لبطولة العالم
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»

شاهد.. سامح الدربالي يكشف سر فوز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بـ«دورينا»
مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط

مانشستر يونايتد يقترب من ضم سفيان أمرابط
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»

معهد إسباني يصف تجارة الصين مع المغرب العربي بـ«غير العادلة»
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور

وسائل إعلام أميركية: مقتل شخصين وإصابة 28 خلال إطلاق نار جماعي في بالتيمور
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط

«بورش» تستعرض سيارة «911 كاريرا جي تي إس لومان».. وتطرح 72 نسخة فقط
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتصدر دور سداسي التتويج بالفوز على الأهلي بنغازي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عدوان إسرائيلي على محيط حمص السورية
عدوان إسرائيلي على محيط حمص السورية
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم
في ختام اجتماع استثنائي.. «التعاون الإسلامي» تطلب تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف
في ختام اجتماع استثنائي.. «التعاون الإسلامي» تطلب تدابير جماعية ...
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية......
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ......
المزيد
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين
إدانة عربية وإسلامية للعدوان الإسرائيلي على جنين...
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 «شهداء»
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 «شهداء»...
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين...
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية...
المزيد