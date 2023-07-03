ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 5 «شهداء»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين، الذي بدأ في الساعات الأولى من اليوم، إلى 5 «شهداء».

وكتبت الوزارة، في بيان مقتضب على «فيسبوك»، «ارتفعت حصيلة شهداء جنين الى خمسة».

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الواحدة من فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة غارات جوية على المخيم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت باقتحام المدينة من عدة محاور، في وقت نقلت عن مراسلها، بأن طائرات إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعاله، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 13 بجروح.