الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويقتل 4 فلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عند الواحدة من فجر الإثنين، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة غارات جوية على المخيم، ما أودى بحياة 4 فلسطينيين، وجرح 27 آخرين، إصابة 7 منهم حرجة، فيما قتلت القوات الإسرائيلية شاباً فلسطينياً في مدينة البيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 5.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت باقتحام المدينة من عدة محاور، في وقت نقلت عن مراسلها، بأن طائرات إسرائيلية قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعاله، ووفاة 3 فلسطينيين وإصابة 13 بجروح.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شاباً قضى متأثراً بإصابته الحرجة في الرأس ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في جنين إلى 4، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 27 بينها 7 إصابات خطرة.

وفي مدينة البيرة، قتلت القوات الإسرائيلية الشاب محمد عماد حسنين (21 عاماً)، بالرصاص خلال مسيرة عفوية تنديداً باقتحام جنين، وفق ما ذكرت (وفا).

وأضافت أنه في أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور وحاصرت المخيم، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق الأسطح، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

اشتباكات وانفجارات بشكل متتابع

ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية التي تحاصر المخيم من مختلف الجهات، تمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، وسط تحليق مكثف لطائرات عسكرية وطائرات استطلاع في سماء المدينة.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، بسماع أصوات اشتباكات وانفجارات بشكل متتابع في أكثر من موقع.

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وقال شهود للوكالة، إن الجيش الإسرائيلي أرسل رسائل نصية على هواتف الفلسطينيين في المدينة ومخيمها، تدعوهم للبقاء في منازلهم و«المحافظة على عائلاتهم»، بحسب وكالة «الشرق».

من جهته، أفاد بيان مشترك صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي و«الشاباك»، بأنه شرع في عملية عسكرية واسعة على مدينة جنين ومخيمها، مشيراً إلى أن قواته «تعمل الآن في جميع أنحاء مدينة جنين ومخيمها».

وزعم أن الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لفصائل فلسطينية في جنين، وعناصر «كتيبة جنين»، كما ادعى أن المقر الذي استهدفه، «استُخدم كنقطة مراقبة، ومكان لتجمع المسلحين»، وفق تعبيره.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي، إن قرار تنفيذ العملية العسكرية الواسعة في جنين اتخذ قبل عام من الآن، وجرى تأجيله عدة مرات.

وأوضحت الصحيفة أن مئات الجنود يشاركون في العملية، وتستهدف ما وصفته بـ«استعادة الردع» في شمال الضفة الغربية.

«جريمة حرب جديدة»

من جانبها دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام مدينة جنين ومخيمها، منددة بـ«جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الإرهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم، ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني».

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالخروج عن «صمته المخجل والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم».

بدوره، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، «أهلنا في كل أرجاء الضفة إلى الوقوف إلى جانب جنين، والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط العدو».

وأضاف في بيان أن «الدم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات»، مشيراً إلى أن «شعبنا ومقاومته في كافة أماكن تواجده، يعرفون كيفية الرد على هذا العدوان البربري».

ويتعرض مخيم جنين منذ عام ونصف العام لسلسلة اقتحامات واجتياحات إسرائيلية أودت بحياة العشرات، آخرها العملية العسكرية التي وقعت قبل أسبوعين وأودت بحياة 7 فلسطينيين، وأصيب أكثر من تسعين بجروح.

وأصيب في العملية المذكورة سبعة جنود إسرائيليين، وتعرضت عدة مركبات عسكرية للعطب، جراء تفجير عبوات ناسفة على جوانب الطرق التي سلكتها داخل المخيم.

واستخدم جيش الاحتلال، مروحية عسكرية أثناء الاقتحام، وبعد يومين استخدم طائرة مسيرة في اغتيال ثلاثة فلسطينيين قرب المخيم.

وكانت هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي المروحيات والمسيرات في اقتحامات واغتيالات في الضفة الغربية منذ أكثر من عشرين عاماً.