تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت الاشتباكات العنيفة، الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، وسُمع دوي إطلاق النار شمال غرب ووسط أم درمان.

وشهدت مناطق «السوق الشعبي» و«شارع العرضة» والمنطقة الصناعية في أم درمان شهدت قصفاً عنيفاً منذ ساعات الفجر الأولى، مع سماع أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة، بحسب ما نقل مراسل «الشرق» في الخرطوم.

كما شهدت عدة مناطق في مدينة الخرطوم بحري المجاورة والمدينة الرياضية وحي الشجرة بالخرطوم، اشتباكات وقصفاً مدفعياً قوياً، حيث ارتفعت سحب الدخان قرب مستودعات الشجرة واليرموك ومقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم.

هجمات مكثفة لاقتحام مقر سلاح المدرعات

والسبت، شنت قوات «الدعم السريع»، هجمات مكثفة لاقتحام مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، للسيطرة عليه، والذي يعد من أهم الأسلحة التي ما زالت بحوزة الجيش.

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وأكدت مصادر أن الاشتباكات شملت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الطرفين، وانتشرت في الأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة العسكرية، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال شهود عيان إن طيران الجيش، نفذ ضربات جوية على مواقع قوات الدعم السريع في عدد من المناطق الواقعة جنوب معسكر «طيبة»، أكبر المواقع العسكرية للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسمع دوي انفجارات ضخمة ومتتالية وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة في منطقة جنوب شرقي الخرطوم، تزامنت مع تحليق للطيران الحربي.