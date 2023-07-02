عدوان إسرائيلي على محيط حمص السورية...

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.
وقال بيان للجيش السوري إن الصواريخ التي حلقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت أصابت مواقع في محيط مدينة حمص ولم تسفر سوى عن أضرار مادية.
صاروخ سوري مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل
وزعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات حربية إسرائيلية ضربت أهدافا منها بطارية للدفاع الجوي السوري أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل في وقت سابق.
وحسب رواية شرطة الاحتلال الإسرائيلي فإن دوي انفجار في الجو سمع في أنحاء إسرائيل وبعدها سقط حطام الصاروخ السوري في بلدة رهط التي تبعد 180 كيلومترا جنوب خط الهدنة، ولم تتحدث الشرطة عن وقوع إصابات.
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