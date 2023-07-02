عدوان إسرائيلي على محيط حمص السورية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص.

وقال بيان للجيش السوري إن الصواريخ التي حلقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت أصابت مواقع في محيط مدينة حمص ولم تسفر سوى عن أضرار مادية.