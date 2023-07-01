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وفاة وزير الأسرى الفلسطيني بحادث سير بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 10:04 مساء
وفاة وزير الأسرى الفلسطيني بحادث سير بالضفة الغربية
وزير الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر. (أرشيفية: الإنترنت)
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نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الأسرى والمحررين قدري أبوبكر الذي توفي في حادث سير مروع شمال الضفة الغربية، وقال عباس إن أبوبكر «أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل»، مشيداً بـ«دوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية»، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لـ«عائلة الفقيد ورفاق دربه في النضال، أبناء حركة «فتح» و«الحركة الوطنية الفلسطينية»، ولأبناء شعبنا ولأحرار العالم كافة، وكان أبوبكر قد توفي في حادث سير على طريق جماعين إلى جانب مواطن وزوجته، وأعلن الهلال الأحمر في نابلس بأن ثلاثة مواطنين توفوا بينهم اللواء قدري أبوبكر وثلاث إصابات في الحادث، وكان اللواء أبوبكر عائداً من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في سجون الاحتلال، بحضور الرئيس محمود عباس.

نعي وتعازٍ من حركة «حماس»
ونعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومسؤولون فلسطينيون وفصائل، أبوبكر وأشادوا بدوره النضالي، وولد أبوبكر في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في 10 يناير 1953، وأنهى الثانوية العامة في سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974. ثم حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991، وفي عام 1968 أصبح أبوبكر عضواً في حركة «فتح»، ثم تلقى تدريبات عسكرية في معسكراتها في الأردن، ومعسكرات جيش التحرير الفلسطيني في العراق. وتعرض أبوبكر للاعتقال أثناء مشاركته بمهمة لنقل السلاح إلى الضفة الغربية قرب قرية يتما جنوب محافظة نابلس، وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً أمضى منها 17 عاماً ونُفي إلى العراق عام 1986.

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