وفاة وزير الأسرى الفلسطيني بحادث سير بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الأسرى والمحررين قدري أبوبكر الذي توفي في حادث سير مروع شمال الضفة الغربية، وقال عباس إن أبوبكر «أمضى حياته مناضلاً صلباً مدافعاً عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل»، مشيداً بـ«دوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية»، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وأعرب عباس عن تعازيه الحارة لـ«عائلة الفقيد ورفاق دربه في النضال، أبناء حركة «فتح» و«الحركة الوطنية الفلسطينية»، ولأبناء شعبنا ولأحرار العالم كافة، وكان أبوبكر قد توفي في حادث سير على طريق جماعين إلى جانب مواطن وزوجته، وأعلن الهلال الأحمر في نابلس بأن ثلاثة مواطنين توفوا بينهم اللواء قدري أبوبكر وثلاث إصابات في الحادث، وكان اللواء أبوبكر عائداً من رام الله بعد أن أشرف على حفل معايدة لأطفال أبناء الأسرى في سجون الاحتلال، بحضور الرئيس محمود عباس.